Petrobras-Aktie: Diese Preislinie muss jetzt fallen

Heute gilt mein Blick dem brasilianischen Basiswert Petroleo Brasileiro S.A. – kurz: Petrobras genannt – (WKN: 615375). Der Preis von Petrobras am Mittwoch, 29. November 2023 (18:40 Uhr MEZ) am Handelsplatz New York: 14,35 USD (-1,4%).

Zum Hintergrund Der Ölpreis (Brent Crude) hadert weiterhin mit seinem Kursbereich zwischen 80 USD und 200-Tagelinie (82 USD). Diesen Bereich definiere ich aktuell als Widerstand nach oben. Ein Fass Rohöl der Sorte Brent Crude kostet am Mittwochabend 82,30 USD (+1,1%).

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Petrobras-Kursverlauf auf Monatsbasis an der Börse in New York und damit auf USD-Basis. Gerade zu Monatsende hin lohnt sich ein Blick auf den Monatschart. Denn die entsprechende Monatskerze ist de facto vollendet und zeigt den Kursverlauf im November (letzte Kerze im obigen Chartbild). Und der November kann sich sehen lassen mit einem Plus von 4,2 Prozent. Wobei das Monatshoch mit 15,31 USD schon höher lag, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Dies symbolisiert die Kraft des Widerstandsbereichs, der sich im Petrobras-Chartbild um 15,50 USD formiert. Die aktuelle Kursberuhigung auf hohem Niveau hilft den Kursen aber, ihre überkaufte Marktsituation (siehe Slow-Stochastik-Indikator) abzubauen.

Die Prognose Die Ausgangslage bei Petrobras ist einfach nur spannend! Der Aufwärtstrend bleibt intakt, was an der steigenden 200-Tagelinie ersichtlich ist. Der Verlauf des MACD-Trendfolgeindikators unterstreicht die optimistische Ausgangslage. Doch die Titel gelten aktuell als überkauft; zumindest mit Blick auf den Monatschart. Die für Analysten bedeutsamen Schlüsselmarken liegen bei aktuell 15,75 USD (Widerstand) und 12 USD (200-Tagelinie = Unterstützung). Mit einem tendenziell weiter ansteigenden Öl-Preis könnte es im Chartbild der Petrobras-Aktie dennoch zum erhofften Break out über die 15,75er-USD-Preislinie kommen – ich halte Sie auf dem Laufenden!

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.