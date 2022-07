Pernod Ricard: die Spirituosen-Aktie formiert eine Tasse-mit-Henkel-Formation!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

Das Gewinnplus von 300 Prozent und der Dividendenzuwachs halten die Aktionäre von Pernod Ricard (RI) bei Laune! Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: RI ISIN: FR0000120693

Rückblick: Die Aktie verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 8 Prozent ihres Kurswertes. Die Tasse-mit-Henkel-Formation der letzten Wochen lässt einen Breakout Richtung Norden erwarten, sofern der Gesamtmarkt mitspielt.

Chart vom 13.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 182.10 EUR





Meine Expertenmeinung zu RI:

Meinung: Mit Marken wie Mumm, Absolut und Ramazotti ist Pernod Ricard die Nummer 2 unter den Spirituosenherstellern der Welt hinter dem Marktführer Diageo. Das Unternehmen mit Sitz in der französischen Hauptstadt entstand 1975 durch den Zusammenschluss von Pernod und Ricard. Es hatte in der Corona-Pandemie eine Durststrecke zu überwinden. Die Aktionäre können aber auf das Geschäftsjahr2020/21 anstoßen, bei dem ein Umsatzzuwachs von 4.45 Prozent und ein Gewinnplus von 300 Prozent zu verzeichnen war. Die Dividende wurde auch deutlich erhöht. Die Geschäfte entwickelten sich in allen Regionen gut und profitierten vom Ende der Corona-Lockdowns sowie der Wiederbelebung von Gastronomie und Tourismus. .

Mögliches Setup:

Setup: Nach der starken Aufwärtsbewegung der letzten Tage wäre eine Seitwärtsbewegung vor dem Triggern ideal. Ansonsten setzen wir das Kaufsignal über der Widerstandslinie, den Stopp Loss unter der Kerze vom 8. Juli und als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 6. April an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RI.

Veröffentlichungsdatum: 13.07.2022

