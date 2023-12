Perion Network: Übernahme lässt Anleger zugreifen

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in der Ausgabe vor 3 Wochen hatte das Team der Tech-Aktien-Masterclass von Übernahmen im Technologie-Bereich berichtet, welche Motivation die Käufer haben und warum die Deals wertsteigernd sein könnnen. Geradezu ein Paradebeispiel für eine gute Übernahme hat zuletzt die Masterclass-Aktie Perion Network abgegeben. Der israelische Digital Advertising-Profi hat für 100 Mio. Dollar + möglicher Erfolgszahlung das kanadische Digital out of home (DOOH)-Unternehmen Hivestack übernommen. DOOH-Werbung sorgt für maßgeschneidertes Marketing in Echtzeit im öffentlichen Raum. Der Markt wächst mit zweistelligen Raten und soll bereits 2026 gut 30 Mrd. Dollar schwer sein.

Daher hat der Übernahme-Kandidat auch die erfolgsabhängige Komponente in den Deal-Vertrag eingebaut. Schafft es Hivestake in den kommenden 3 Jahren ein EBITDA von 56 Mio. Dollar zu erzielen, kommen 25 Mio. Dollar auf den Übernahme-Preis drauf. Zur Einordnung: Den Prognosen zufolge erhöht nur dieser Deal (bei Erreichen des erfolgsabhängigen Ziels) das EBITDA im Jahr 2026 um mehr als 10%. Vermutlich ein Jahr zuvor wird Perion dank des Deals dann auch schon die Milliarden-Grenze beim Umsatz durchstoßen haben.

Es wundert das Analysten Team nicht, dass die Anleger im Zuge der Übernahme-Ankündigung bei der Perion Network zugriffen. Der Kurssprung reflektiert zu Recht den gestiegenen Optimismus und das Vertrauen in das Management. Die Übernahme ist strategisch clever, da sie einen neuen Wachstumsmarkt zu einem fairen Preis erschließt und neues Knowhow (durch neue Mitarbeiter) ins Unternehmen holt. Zugleich ist der Deal direkt erfolgswirksam und schafft Synergien. Nicht selten fällt der Aktienkurs des Käufers nach einer Deal-Ankündigung, da Geld aus dem Unternehmen abfließt, hier ist es andersrum. Dies ist ein klares Votum für den Expansionskurs, der laut Unternehmensboss Tal Jacobson weitergehen soll. In der Nach-Covid-Phase war der Werbemarkt nicht einfach und der Ansicht der Tech-Aktien-Masterclass nach ist eine aktive Teilnahme an der Marktbereinigung genau der richtige Schritt.

