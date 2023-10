Performanceupdate Oktober 2023: X-Sequentials Trading

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs erzielten in der letzten Handelswoche nachfolgende Ergebnisse:

DAX Index: +242 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +710 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +10 Punkte,

CAC40 Index: +10 Punkte,

Dow-Jones-Index: +973 Punkte,

FTSE 100 Index: +198 Punkte,

USD/CAD: 83 Pips.

Diese Ergebnisse zeigen, dass der X-Sequentials Trading Börsenbrief ein effektives Werkzeug für den Börsenerfolg ist. Das aktuelle Ergebnis unterstreicht die Fähigkeit des

X-Sequentials Trading Börsenbriefs, erfolgreiche Marktprognosen und Spekulationen zu planen und Verluste zu begrenzen. Der X-Sequentials Börsenbrief wird direkt vom Autor des Buches "Besser Traden mit X-Sequentials" persönlich angeboten. Schließen Sie sich noch heute an und profitieren Sie von dieser bewährten Strategie

Wenn Sie per Banküberweisung zahlen möchten, senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage@gmail.com.

Zur Beschreibung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs

Sie erhalten nach Bestellung eine Rechnung, einen Lesezugang zum Abonnementbereich und wöchentlich den X-Sequentials Trading Börsenbrief per E-Mail.

Seit Januar 2012 wurden 1294 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1020 Handelssignale Gewinner und 274 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 78,88 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 16.10.2023 bei 185230 Punkten.

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot Performance:

https://technical-trading-profits.com/wp-content/uploads/2023/10/DevinSagePerfOkt23-1.png



Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief