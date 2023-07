Performance Deep Express auf Mercedes-Benz und VW Vzg [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Die Kurse der bei Anlegern durchwegs beliebten Aktien der Automobilbranche entwickelten sich in den vergangenen Monaten sehr unterschiedlich. Legte die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 40 Prozent zu, so müssen sich Anleger, die vor einem Jahr in VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) investiert haben, mit einem Kursverlust von drei Prozent abfinden.

Derzeit bietet die LBBW Performance Deep Express-Zertifikate auf die Mercedes-Benz- (ISIN: DE000LB4EXJ0) und VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000LB4EXL6) mit Sicherheitspuffern von 20 Prozent (MB) und 25 Prozent (VW Vzg.) und Zinszahlungen von 4,60 Prozent (MB) und 5,10 Prozent (VW Vzg.) je Beobachtungsperiode zur Zeichnung an. Performance Deep Express-Zertifikate bieten Anlegern die Möglichkeit, unlimitiert an einem Kursanstieg des Basiswertes teilhaben zu können. Am Beispiel des Performance Deep Express-Zertifikates auf die Mercedes-Benz-Aktie soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.

4,60% Bonuschance und 20% Sicherheitspuffer

Wenn der Startwert des Zertifikates beispielsweise bei 72 Euro festgestellt wird, dann wird sich ein Nennwert von 1.000 Euro auf (1.000:72)=13,88889 Mercedes-Benz-Aktien beziehen. Bei 100 Prozent des Startwertes wird sich der Rückzahlungslevel befinden, bei 80 Prozent wird die ausschließlich am 20.10.28 aktivierte Barriere liegen. Notiert die Mercedes-Benz-Aktie am ersten Bewertungstag in 14,5 Monaten (18.10.24) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit 104,60 Prozent des Nennwertes oder mit der tatsächlichen prozentuellen positiven Aktienkursentwicklung - sofern diese mehr als 4,60 Prozent beträgt - im Vergleich zum Startwert zurückbezahlt.

Andernfalls verlängert sich die Laufzeit zumindest um ein Jahr, nach dem das Zertifikat zumindest mit 109,20 Prozent zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs oberhalb des Startwertes liegt. Die Mindestbonuszahlungen erhöhen sich mit jedem weiteren Laufzeitjahr um 4,60 Prozent. Läuft das Zertifikat bis zum 20.10.28, dann wird die Rückzahlung zumindest mit 123,00 Prozent des Nennwertes erfolgen, wenn die Aktie dann auf oder oberhalb der 80-Prozent-Barriere notiert. Bei einem Aktienkurs unterhalb der Barriere wird die Tilgung des Zertifikates mittels der Lieferung von 13 Mercedes-Benz-Aktien und der Auszahlung des Bruchstückanteils in Euro erfolgen.

Wie das Performance Deep Express-Zertifikat auf die Mercedes-Benz-Aktie, kann auch das Zertifikat auf die VW Vzg.-Aktie mit gleicher Laufzeit bis zum 2.8.23 mit 100 Prozent und ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Performance-Deep Express-Zertifikate sprechen Anleger an, die von den Seitwärtschancen der Express-Zertifikate profitieren wollen und auch im Falle eines starken Kursanstieges der Aktien an deren Wertsteigerungen teilhaben wollen.

Finanztrends Video zu Mercedes-Benz Group



mehr >

Walter Kozubek