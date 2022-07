PepsiCo – Starke Zahlen, fester Ausblick

Zu Wochenbeginn hat der US-Getränke- und SnackkonzernEckdaten zum zweiten Quartal vorgelegt und sorgte sogleich für eine Überraschung. Sowohl die Umsatzprognose als auch die Wachstumsaussichten wurden für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Technisch allerdings dreht sich die Aktie seit August letzten Jahres im Kreis.

PepsiCo erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum um 10 Prozent, zuvor waren es noch plus 8,0 Prozent gewesen. Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal um 5,2 Prozent auf 20,23 Mrd. US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Analysten von 19,51 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,86 US-Dollar und übertraf die Analystenschätzungen von 1,74 Dollar.

Technisch allerdings steckt das Wertpapier seit August letzten Jahres zwischen den Kursmarken von grob 153,37 und den Rekordständen von 177,62 US-Dollar in einer volatilen Seitwärtsphase fest. Zwar brachten die jüngsten Quartalszahlen keine entscheidenden Impulse, mittelfristig könnte allerdings durchaus eine Ausbruchsbewegung zur Oberseite anvisiert werden.

Warten auf Impulse

Die anhaltende Seitwärtsphase zwischen den genannten Kursmarken ist aus technischer Sicht als neutral zu bewerten, dennoch können die zahlreichen Trendverläufe rauf und runter gehandelt werden. Um mittelfristige Anstiegschancen in den Bereich von 187,68 US-Dollar bei der PepsiCo-Aktie zu erhalten, müsste ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens per Wochenschlusskursbasis über das Niveau von mindestens 177,62 US-Dollar gelingen. Eine Auflösung zur Unterseite ist ebenso denkbar, allerdings erst unterhalb von 153,37 US-Dollar. In diesem Fall müsste die etwas größere Horizontalunterstützung um 146,98 US-Dollar als mögliches Ziel ins Visier gefasst werden.

Widerstände: 171,44; 173,32; 175,31; 175,68; 176,30; 177,62 US-Dollar

Unterstützungen: 168,29; 167,18; 165,33; 164,60; 162,99; 159,56 US-Dollar

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag PepsiCo HR93S6 3,39 140,00 4,40 14.12.2022 PepsiCo HR8NH3 1,74 160,00 6,79 14.12.2022

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag PepsiCo HB0M0Y 0,74 165,00 -8,69 14.12.2022 PepsiCo HB0QT2 0,93 170,00 -8,27 14.12.2022

