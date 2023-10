Peking könnte den Kupferpreis antreiben

Der aktuell schwache Kupferpreis dürfte nur ein kurzes Intermezzo sein. Kupfer-Konzerne werden langfristig von der Nachfrage profitieren

Marktbeobachter erwarten, dass die Infrastrukturausgaben in China steigen werden. Die Regierung in Peking hat sich in einem ersten Schritt dafür bereits Kapital besorgt. Staatsanleihen im Wert von umgerechnet gut 128 Milliarden Euro wurden ausgegeben. Das Gute für den Kupfermarkt ist, dass Infrastruktur in der Regel sehr kupferintensiv ist. Die Nachfrage nach dem roten Metall wird daher wieder zunehmen. Ob dies allein reichen kann, die Nachfrageschwäche aufgrund der aktuellen weltweiten Konjunkturschwäche auszugleichen, bleibt abzuwarten. Etwas weiter in die Zukunft geblickt, wird die Kupfernachfrage aber sicherlich zunehmen. Dafür sprechen nicht nur positive Wachstumsraten in den aufstrebenden Märkten, allen voran Indien. Auch der Umbau der Wirtschaft und Energieversorgung auf regenerative Energien wird eine Welle von Kupferbedarf nach sich ziehen. Die großen Rohstoffkonzerne haben dies bereits begriffen. Konzerne wie Glencore, BHP und First Quantum schauen sich bereits um und wurden teilweise bereits aktiv.

Übernahmen und Beteiligungen dürften daher zahlen- und wertemäßig in den nächsten Wochen und Monaten zunehmen. Für Investoren bedeutet dies, sich rechtzeitig mit den, sicherlich spekulativen Aktien von Unternehmen mit Kupferprojekten einzudecken. Aussichtsreiche Unternehmen aus diesem Bereich sind GoldMining und Gama Explorations. GoldMining verfügt in Nord- und Südamerika über Gold- und Gold-Kupfer-Projekte. Zum Portfolio gehören Aktienpakete von Gold Royalty, von NevGold und von U.S. GoldMining. Gama Explorations besitzt zu 100 Prozent das Nickel-Kupfer-Massivsulfid-Projekt Tyee in Quebec. Dazu kommt eine Beteiligung am Lithium-Pegmatit-Projekt Muskox in den Nordwest-Territorien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/) und Gama Explorations (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gama-explorations-inc/).

