PayPal: Das hätte man wissen sollen!

PayPal bleibt aktuell quasi auf Kurs. Die Aktie behielt mit dem Plus von 1 % gestern Abend ihren Stand von derzeit gut 55 Euro. Es fehlt nun viel zu viel Kraft, um den erhofften Ausflug in einen langfristigen Aufwärtstrend in diesen Tagen tatsächlich noch bewerkstelligen zu können. Es ging zuletzt nur um die Quartalszahlen – die wiederum dem beginnenden Aufwärtstrend den Stecker gezogen haben.

Demnach ist das Unternehmen aktuell in seinen Planungen für das neue Jahr sehr konservativ. Der Gewinn würde sich nicht weiter entwickeln, heißt es.

Das hält Analysten nicht davon ab, die Aktie deutlich weiter oben zu verorten.

Die neuen Chancen für PayPal: Analysten sind zuversichtlich

Die Experten erwarten, dass der Kurs auf aktuell annähernd umgerechnet 65 Euro klettern kann. Das ist durchaus beträchtlich: Gut 22 % kann es demnach aufwärts gehen, so lautet die Auffassung im Mittel. Das alles scheint den Markt nicht mehr zu beeindrucken. Die Kurse sind nur mehr um ungefähr -3 % seit Jahresanfang nach unten gelaufen. Das ist viel zu wenig Impuls, um aus dem Seitwärtstrend auszubrechen. Vielleicht werden die Analysten dennoch mit den Schätzungen von gut 20 % Recht behalten!

