PayPal - Trendwende oder wieder nix?

Die PayPal-Aktie verzeichnete in der vergangenen Handelswoche einen Anstieg von mehr als elf Prozent, wobei der Großteil dieses Anstiegs auf die besser als erwarteten Quartalszahlen am Donnerstag zurückzuführen ist. Dies führte nicht nur zu einer Aufhellung des Chartbilds, sondern bewog auch zwei Analysten dazu, ihre Bewertungen für PayPal zu überdenken.

Barclays-Analyst Ramsey El-Assal senkte sein Kursziel von 88 auf 81 Dollar, behielt jedoch sein "Overweight"-Rating bei. Werner Eisenmann von der DZ Bank empfiehlt nun den Kauf, nachdem er zuvor PayPal lediglich als Halteposition betrachtet hatte. Sein neues Kursziel liegt bei 65 Dollar.

Im Durchschnitt erwarten die von Bloomberg befragten 55 Experten, dass die PayPal-Aktie in den nächsten zwölf Monaten bei 76,42 Dollar notieren wird. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 36 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Es ist erwähnenswert, dass lediglich ein Analyst zum Verkauf rät, während 22 neutral eingestellt sind und 32 das Papier als Kauf empfehlen.

Und was machen wir nun mit diesen Aussagen?

Zunächst halten wir einmal fest, dass PayPal in den letzten Tagen auffallend stark gestiegen ist, was diese Aktie in dieser Form schon lang nicht mehr getan hat. Das allein ist für uns aber noch lang kein Grund, diese Aktie als kaufenswert einzustufen. Wir zählen allein dieses Jahr drei erwähnenswerte Ausbruchsversuche, die wesentlich stärker verlaufen sind, aber nicht zu einem nachhaltigen Ausbruch geführt haben, sondern samt und sonders zu tieferen Tiefs.

Trotzdem stehen die Chancen aktuell besser als bei den anderen Versuchen. Die Aktie konnte auf ein wichtiges Preislevel auf der Unterseite stark reagieren, was sie in dieser Form in der Vergangenheit nicht so sauber getan hat. Insofern sehen auch wir jetzt eine realistische Chance auf weiter steigende Kurse.

Wir sehen aber noch einige strukturelle Risiken im Chart, die ganz schnell zu einer Umkehr nach unten und damit zu einem finalen Ausverkauf bis auf und unter 50$ führen können.

Wie gehen wir damit um?

Oder besser gesagt, wie gehst du damit um? Mal angenommen, du denkst auch, dass PayPal weiter nach oben steigen wird. Weißt du das sicher? Und, weißt du auch wie hoch? Wenn ja, dann bist Du einer von ganz wenigen. Wenn du unsicher bist, ist das normal, denn niemand kann es wirklich wissen.

Das Einzige, was wir tun können, ist Muster richtig deuten und vor allem auf die entscheidenden Bestätigungen zu achten. Und genau das ist hier angebracht. Wir sehen jetzt eine realistische Chance auf eine Trendwende bei PayPal, warten aber auf eine entscheidende Bewegung, die der Kurs zwingend machen muss, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Wir sehen nämlich eine erhebliche Gefahr auf finale Kurse im Bereich um 40$ bis 34$! Das wollen wir nicht investiert miterleben.

