PayPal: Die Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal ist einer der vielbeachteten Value-Titel der Finanzbranche. Diese Titel haben nun einen ggf. beschwerlichen, ggf. aber auch guten Weg vor sich. Am Freitag gewann Paypal an den Märkten immerhin fast 1,6 % und konnte damit das Wochenminus immerhin etwas reduzieren. Das beläuft sich an den Aktienmärkten auf ungefähr -5 %. Die Aktie bleibt dabei im Kampf um ein positives Ergebnis im laufenden Jahr noch auf der Stelle – es ging um +/- 0 % aufwärts. Die Notierungen bleiben aktuell im Kampf um einen massiven Aufwärtstrend in Lauerstellung.

Analysten gehen davon aus, die Aktie könnte deutlich – also um mehr als 20 % – steigen. Das geht aus den Schätzungen hervor, die über Marketscreener verbreitet werden. Der Titel hat demnach die Chance, Kursziele von umgerechnet 66 bis 67 Euro zu avisieren. Das jedenfalls ist die durchschnittliche Kursschätzung.

PayPal: Dennoch zurückhaltend

Die spannende Frage bleibt, wie sich der Kurs angesichts der Diskussion um die Zinsentwicklung verhalten wird. Die Fed, die US-Zentralbank, wird den Erwartungen nach am 18. März eine Zinsentscheidung treffen. Fallende Zinsen würden die Finanzdienstleister wirtschaftlich sicherlich begünstigen. Die Notierungen haben wohl auch deshalb eine vergleichsweise gute Entwicklung genommen, nachdem am Ende des vergangenen Jahres sogar ein kräftiges Minus auf Kurse von weniger als 50 Euro anstand.

Nun indes wird die Aktie aus der Sicht von Analysten auch deshalb noch auf der Stelle treten, weil die Inflationsdaten in den USA noch nicht direkt auf eine Erholung deuten. Das kann auch bedeuten, dass die Zinsen nicht sinken.

Daher verharrt die Aktie deutlich. Sie ist derzeit im klaren Seitwärtstrend. Bei Werten von mehr als 60 Euro würde die Aktie auch die nächste Stufe noch erreichen können. Davon gehen jedenfalls die Chartanalysten aus. Hier schließt sich der Kreis zu den oben genannten Schätzungen der Analysten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 27.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...