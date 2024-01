PayPal: Schlag in die Magengrube

Die Kursentwicklung bei dem US-Zahlungsabwickler PayPal hat sich in den letzten Tagen sichtlich eingetrübt, eine sehr wichtige Kreuzunterstützung verlaufend um den EMA 200 wurde bärisch gekreuzt, zeitgleich fiel die Aktie in ihren vorherigen und seit August 2022 bestehenden Abwärtstrend zurück. Diese Gemengelage könnte auf Sicht der nächsten Tage und Wochen weiteres Korrekturpotenzial entfalten.

Mit August 2022 ging PayPal nach einer zwischen geschalteten Erholung erneut in einen Abwärtstrend über, Abschläge auf 66,39 US-Dollar waren die Folge, im Mai letzten Jahres wurde auch diese Unterstützung aufgegeben, wodurch insgesamt Verluste auf 50,25 US-Dollar bis Ende Oktober 2023 anfielen. Erst an dieser Stelle startete eine hoffnungsvolle Gegenbewegung, diese reichte zunächst bis Anfang Dezember an den 200-Tage-Durchschnitt, später kommt ein hoffnungsvoller Kopfsprung über den laufenden Abwärtstrend auf 64,13 US-Dollar vollzogen werden. Allerdings blieben Käufer der Akte fern, nach einer kurzzeitigen Seitwärtsbewegung fielen die Notierungen wie beschrieben zuletzt wieder in den vorausgegangenen Abwärtstrend zurück. Sollte nicht bald die Bullen an dieser Stelle intervenieren und rasch wieder Notierungen über den EMA 200 implementieren, könnte eine Korrekturausweitung auf PayPal zukommen.

38,2 % Fibo gebrochen

Eine häufig genutzte Trendwendestelle nach einer Konsolidierung liegt für gewöhnlich am 38,2 % Fibonacci-Retracement. Dieses Niveau wurde jedoch im Donnerstagshandel unterschritten, wobei die Signallage an dieser Stelle noch nicht ganz eindeutig ist. Notierungen unterhalb der gestrigen Tagestiefs von 57,44 US-Dollar würden jedoch eindeutig auf eine Korrekturfortsetzung mit Zielen um 55,55 US-Dollar in der PayPal-Aktie hindeuten und sich entsprechend für ein Short-Investment qualifizieren. Gelingt es dagegen in den letzten Handelsstunden dieser Woche mindestens den EMA 200 bei 60,16 US-Dollar zurückzuerobern, könnte noch einmal ein Aufschwung an 64,13 US-Dollar erfolgen. In deutlich ruhigeres Fahrwasser kein PayPal jedoch erst oberhalb von 65,73/66,39 US-Dollar zurückkehren und eine längere Anstiegsphase beschreiben.

PayPal Holdings Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

59,07 // 60,16 // 60,65 // 61,46 // 62,45 // 63,50 US-Dollar

Unterstützungen:

57,44 // 56,47 // 55,55 // 54,72 // 53,55 // 52,54 US-Dollar



Fazit:

Sollte eine rasche Rückkehr über den EMA 200 und mindestens das Niveau von 60,00 US-Dollar bei PayPal scheitern, könnten Investoren unterhalb von 57,44 US-Dollar auf eine Konsolidierungsausweitung zurück auf 55,55 und darunter sogar 54,72 US-Dollar setzen. Als Zugvehikel würde sich hierzu das mit einem Hebel von 8,8 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN KH97RX anbieten. Die mögliche Rendite beliefe sich auf insgesamt 45 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 0,92 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorläufig 58,45 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,58 Euro ergeben. Der Anlagehorizont ist auf nur wenige Tage beschränkt.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

KH97RX

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

0,58 - 0,61 Euro

Emittent:

Citi

Basispreis:

64,2523 US-Dollar

Basiswert:

PayPal Holdings Inc.

KO-Schwelle:

64,2523 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

58,45 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

0,92 Euro

Hebel:

8,8

Kurschance:

+ 45 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.