PayPal - Chance auf Doppelboden

Aktien des US-Zahlungsdienstleisters PayPal haben seit ihren Rekordhochs aus 2021 rund 78 Prozent an Wert verloren und sich in den Unterstützungsbereich der letzten Jahre zwischen 2017 und 2020 abwärts begeben. Erst an dieser Stelle zeigt sich eine deutliche Gegenwehr von Käufern. Zudem bahnen sich womöglich ein Doppelboden und damit eine potenzielle Trendwende an.

Bis März 2020 verfolgte die PayPal-Aktie einen gemächlichen Aufwärtstrend und konnte praktisch Jahr für Jahr an Wert zulegen. Anschließend allerdings schossen die Notierungen regelrecht in die Höhe und konnten im Februar 2021 bereits ein Niveau um 310,00 US-Dollar vorweisen. Doch diese außerordentlich steile Kursrallye wurde nach wenigen Monaten dynamisch zur Unterseite korrigiert, die Folge waren bis März 2022 Verluste auf rund 100,00 US-Dollar, im letzten Jahr ging es dann sogar auf 66,39 US-Dollar weiter abwärts. Damit liegt das Papier nun auf einen Unterstützungsbereich aus den Jahren 2017 bis 2020 auf. Hier zeigt sich nun ein potenzieller Doppelboden, der allerdings noch am Anfang der Entwicklung steht.

Papier wieder fair bewertet

Aus technischer Sicht ergibt sich eine Aktivierung des potenziellen Doppelbodens erst bei einem nachhaltigen Kurssprung mindestens über das Niveau von 103,03 sowie den 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 104,21 US-Dollar. Nur in diesem Fall dürften mittelfristige Long-Ansätze mit einer höheren Wahrscheinlichkeit fruchten und Zugewinne an 122,92 und darüber in den Bereich von 137,57 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Im weiteren Verlauf wird eine kleine Auswahl von Long-Zertifikaten je nach Hebel vorgestellt. Sollte es allerdings zu einem Wochenschlusskurs unterhalb der Verlaufstiefs aus 2022 von 66,39 US-Dollar kommen, wäre dies ein schwerer Schlag für Bullen, Verluste auf 65,79 und darunter sogar in den Bereich um 57,58 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.

