PayPal: Auf dem Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal macht sich aktuell wieder auf den Weg nach oben. Es sieht jetzt deutlich besser aus, so die Meinung von Analysten und Beobachtern, die den Kurs in diesen Tagen bewerten. Am Montag zum Auftakt der Woche überwand die Aktie die Marke von 55 Euro wieder. Das gilt als gutes Signal im Kampf um einen dauerhaften Aufwärtstrend. Entscheidend wären aber nach den jüngsten Zahlen zum 4. Quartal 2023 Kurse von mehr als 60 Euro.

Analysten: 67 sind möglich

Denn erst dann sollte die Aktie aus der Sicht von Analysten wieder die Chance haben, die aktuellen Kursziele zu erreichen. Die liegen in etwa bei 67 Euro, so die durchschnittliche Zahl bei Marketscreener. Damit hat die Aktie das Potenzial, um über 20 % zu klettern, wenn die Analysten sich nicht irren sollten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 13.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie

Finanztrends Video zu PayPal Holdings Inc.



mehr >

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...