PayPal-Aktie: Das Rätsel lebt!

PayPal hat kürzlich Zahlen abgeliefert, die offenbar von den Analysten und Investoren nicht eben geschätzt werden. Das Finanzdienstleistungsunternehmen verlor auch am Montag an den Aktienbörsen wieder etwas, wenngleich es nur um ca. -1 % abwärts ging. Die Notierungen sind auf dem Weg nach oben durch die eigenen Zahlen – es ging um das 4. Quartal – richtig aufgehalten worden: Der Seitwärtstrend zwischen ca. 53 und 59 Euro hat sich damit verstetigt.

Die Analysten sehen alle Vorgänge etwas anders: Der Titel sollte demnach Kursziele von 65 bis 67 Euro anstreben können. Das Unternehmen sei mehr wert.

Wie viel kann PayPal “wert” sein?

Mangels neuer Nachrichten kann über diesen Wert am Montag durchaus spekuliert werden. Der Wert ist jedenfalls ausgedrückt als KGV wahrscheinlich an sich deutlich höher. Derzeit kostet PayPal ein KGV von knapp 17 für das abgelaufene Jahr. Das war in der eigenen Geschichte schon oft mehr.

