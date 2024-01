PayPal-Aktie: Der Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal hat am Dienstag am Markt eine kleine Abfuhr erhalten. Es ging um -0,2 % zurück. Der Titel hat weiterhin einen Seitwärtstrend vor Augen, der so lange anhält, bis die Kurse auf mehr als 60 Euro bzw. deutlich mehr steigen. Unterhalb von 55 Euro müsste der Wert mit einem Abwärtstrend rechnen. Aktuell bleibt die Aktie eigentlich aber im Plan.

Denn: Da Unternehmen wird nun eigenen Angaben nach die Belegschaft weltweit um 9 % reduzieren. PayPal möchte rentabler werden – und dies dürfte dann aus dem aktuellen KGV von 15,9 im laufenden Jahr ein noch günstigeres Signal werden.

Aktie bleibt favorisiert

Schon deshalb wird der Wert aus Sicht der Analysten einen Aufwärtslauf schaffen können. Die Schätzungen bleiben zuversichtlich. Ca. 67 Euro sind das aktuelle durchschnittliche Kursziel der Experten. Die Bewegung kann sich um gut 18 % nach oben fortsetzen, heißt es.

