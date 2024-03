PayPal-Aktie: Knapp dran!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal hat am Montag die Woche mit einem guten Plus in Höhe von mehr als 1,6 % begonnen. Die Notierungen haben damit ggf. auch darauf reagiert, dass die Zinsdiskussionen in den USA und in anderen Ländern noch anhält. Die Märkte warten auf Inflationsdaten und werden dann darüber befinden, ob die Zinsen – wie erhofft – bald schon sinken könnten. Die Frage wird sein, ob die Inflation die Fed mehr oder weniger dazu zwingt, die Zinsen noch nicht zu senken. Niedrigere Zinsen würden Finanzdienstleistern PayPal ggf. helfen, die Umsätze zu steigern.

Die Märkte haben der Aktie nun den Kredit gegeben – und ohne neue Nachrichten einen Kursanstieg produziert.

Noch ist nichts entschieden

Tatsächlich ist jedoch weiterhin nichts entschieden. 55 Euro reichen nicht aus, um eine neue Trendrichtung einzuschlagen. Per Saldo ist die Aktie noch immer im Seitwärtstrend geblieben. Der Titel ist damit noch mehr las 10 % von der wichtigen Hürde bei 60 Euro entfernt. Insofern werden die kommenden Tage entscheidend. Nach den Inflationsdaten wird sich zeigen, in welche Richtung es für den Titel gehen wird. Wirtschaftlich betrachtet hat die Aktie noch Puffer: Das KGV liegt bei lediglich 16 und wird für das laufende Jahr auf 14 taxiert.

