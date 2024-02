PayPal-Aktie: Jetzt geht es los!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

PayPal wird eine der spannendsten Aktien in der neuen Woche. Die Gründe liegen fast auf der Hand. Das Finanzdienstleistungsunternehmen wird seine Zahlen präsentieren. Es geht um die Zahlen zum 4. Quartal. Die Börsen sind vor der Präsentation in einer leichten Wartestimmung. Dennoch: Jetzt “geht es los”!

PayPal: Was wird der Konzern berichten?

In den vergangenen Tagen in der abgelaufenen Handelswoche hat der Kurs immerhin eine Kurssteigerung in Höhe von 3 % verbucht. Das ist nicht schlecht, aber noch kein Durchbruch. Denn die Notierungen bleiben in der Range zwischen 55 und 60 Euro. Demnach scheint die Börse bei der Aktie von PayPal zu zögern. Mutmaßlich warten die Investoren eben auf diese Quartalszahlen. Wie es in einer Analyse heißt: Vielleicht wird die Aktie gerade aus diesem Grund erwartungsfroh warten, um dann zu klettern. Das Potenzial ist zumindest wirtschaftlich betrachtet recht groß.

Das hat zwei Gründe. Zunächst: 2023 sollte der Konzern einen Nettogewinn von gut 41 Mrd. Dollar erzielt haben. Das wiederum würde zu einem KGV von ca. 16,9 führen. Das ist in der historischen Betrachtung dieses Unternehmens am Ende günstig. Wenn die Quartalszahlen diese Einschätzung bestätigen oder bestätigen werden, ist vieles gewonnen.

Dabei wird allerdings auch die Frage nach den künftigen Geschäften im Blickpunkt stehen. Das KGV soll nominell wegen steigender Gewinne sogar auf aktuell unter 16 fallen. Das wäre noch einmal ein gutes Argument – aus der wirtschaftlichen Perspektive. Dabei stützen sich die Erwartungen auch auf das Zinsniveau in den USA. Die Zinsen könnten Mitte März sinken, so die Erwartung an die US-Notenbank. Die Inflationsdaten sind recht günstig. Niedrigere Zinsen würden dem Finanzdienstleister mutmaßlich helfen. Deshalb gilt: Die Stimmung ist eigentlich doppelt gespannt und doppelt zuversichtlich.

Die Analysten sehen wohl auch deshalb Kurse von gut 67 Euro (umgerechnet) als realistisches Kursziel an.

Die Quartalszahlen nun folgen am 7.2. Dann löst sich eigentlich alles auf.

