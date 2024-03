PayPal-Aktie mit Bodenbildung dank relativer Stärke

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Der vollmundigen Ankündigung im Vorfeld des „Innovation Day“ vor zwei Monaten hatte PayPal-Chef Alex Chriss nach Ansicht vieler Börsianer keine adäquaten Taten folgen lassen.

Von den in Aussicht gestellten „bahnbrechenden Innovationen“ (wir haben im Beitrag „Innovation Day“ bei PayPal: Die Spannung steigt darüber berichtet) hatten die meisten Zuschauer seines Vortrags jedenfalls nicht viel gesehen. Oder aber sie schätzen das Potenzial der Maßnahmen des Payment-Dienstleister einfach falsch ein. Die Zukunft wird es zeigen.

Nachdem die Aktie vor der Veranstaltung deutlich gestiegen war, kam es im Anschluss erst mal wieder zu Gewinnmitnahmen, durch die das vorherige Kursniveau sogar noch einmal kurz unterschritten wurde. In den vergangenen Tagen zeigt die PayPal -Aktie allerdings eine auffällige relative Stärke. Sollte die Bodenbildung also doch gelingen und damit die Trendwende nach oben einleiten? Die Analystengemeinde ist sich da noch nicht einig. Die Kursziele der 37 bei aktien.guide registrierten Researchhäuser liegen zwischen 48 US-Dollar und 120 Dollar. Die Aktie kostet aktuell gut 64 Dollar und notiert damit nur knapp unterhalb des Konsensziels (69,71 Dollar). Die große Mehrheit der Analysten votet bei der Aktie allerdings mit „Kaufen“ oder zumindest „Halten“:

Die Trader bei wikifolio.com sind da deutlich optimistischer. Bei insgesamt 173 Trades in den vergangenen sieben Tagen zeigt sich mit 78 % ein deutlicher Kaufüberhang:

„Noch nie so günstig wie heute“

Neu eingestiegen ist bei PayPal in den vergangenen Tagen der in der Softwarebranche versierte Stefan Waldhauser. In seinem schon lange sehr beliebten wikifolio High-Tech Stock Picking ist der Titel jetzt mit gut vier Prozent vertreten. Doch das muss noch nicht alles gewesen sein. „Mein Plan ist es, in den kommenden Quartalen die weitere Entwicklung rund um PayPal genau zu beobachten und diese Position weiter auszubauen, sobald sich abzeichnet, dass das neue Management-Team erfolgreich ist“, erklärt der Trader. In seinem sehr ausführlichen Beitrag zu PayPal lobt er unter anderem die höhere Transparenz im Zahlenwerk des Unternehmens. Zudem war die Aktie mit Blick auf die gängigen Bewertungskennziffern „noch nie so günstig zu haben wie heute“. Das Mitte 2016 gestartete Musterdepot kommt bislang auf eine Performance von 169 % oder 13,5 % p.a. Auf Jahressicht gelang ein Plus von 36 %.

Konstruktive Charttechnik im Blick

Michael Flender ist ebenfalls ein „alter Hase“ an der Börse. Sein wikifolio Goldesel-Trading besteht schon seit Ende 2013 und liegt seitdem mit 177 % (10 % im Jahresschnitt) vorne. Der eher kurzfristig agierende Trader achtet bei seinen Depotkandidaten stark auf die charttechnische Verfassung. Die scheint ihm bei PayPal zu gefallen, denn seit Mitte der vergangenen Woche ist die Aktie neuer Bestandteil seines Portfolios. Bis jetzt bescherte ihm die Aktie einen Buchgewinn von ca. 3 %.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.