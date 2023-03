Pause bei den Zinserhöhungen hätte die Märkte alarmiert

Während die FED die Auswirkungen der drastischen Verschärfung der Finanzbedingungen, die wir Anfang dieser Woche nach dem schweren Stress im Bankensystem erlebt haben, vorsichtig abgewogen haben wird, hat sich die Stimmung in den letzten 48 Stunden deutlich verbessert. Es spricht einiges dafür, dass eine Pause die Märkte alarmiert hätte, da sie signalisiert hätte, dass Powell wenig Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems hat. Da der Verbraucherpreisindex in den USA mit 6,0 % immer noch deutlich über dem Zielwert liegt und die Kerninflation gefährlich hartnäckig zu sein scheint, hält der FOMC an seiner Entschlossenheit fest, die Inflation zu senken. Alle Augen werden nun auf den Arbeitsmarkt gerichtet sein, um Anzeichen für ein Nachlassen der Anspannung zu erkennen. Das würde es der FED ermöglichen, eine Pause einzulegen und die verzögerten Auswirkungen ihrer früheren Anhebungen zu bewerten.

TwentyFour Asset Management ist eine auf FI-spezialisierte Boutique von Vontobel.

Mehr über Vontobel Asset Management finden Sie auch hier bei Twitter.