Missverständnis als Chance!

Paukenschlag-News sorgt für Irritation unter Anlegern! Wir wittern MEGA-Kaufchance bei dieser Nickel-Firma!

ERNEUTE CHANCE AUF 100% UND MEHR! Eine umfangreiche Unternehmensmeldung lässt Investoren ins Schleudern kommen! Jetzt kann man noch einmal günstig zuschlagen, bevor womöglich ein Major der Branche einsteigt!

Wer diese Top-News richtig versteht wird reich…!

Erneute Analysten- Kaufempfehlung mit Kursziel 6,- CAD!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Canada Nickel meldet echten Hammer: Nahtlose Integration der CO2-Speicherung steigert sogar den monetären Mehrwert des gigantischen ‚Crawford‘-Projekts!

Eigentlich sagt man, wenn eine Aktie nach einer guter Unternehmensmeldung fällt „sell on good news“. Dieses war aber bestimmt nicht der Fall bei Canada Nickels (WKN: A2P0XC) neuester Unternehmensmeldung zum grandioses ‚Crawford‘-Projekt. Hier wurde die Meldung unserer Meinung nach schlichtweg falsch interpretiert. Das wollen wir im Folgenden genauer analysieren und „richtigstellen“. Denn hier haben Investoren jetzt wieder eine echte Jackpot-Chance auf dem Tisch…

Canada Nickels Mega-Projekt mit seinem gigantischen mineralisierten Fußabdruck und 3,5 Millionen Tonnen ‚gemessener und angezeigter‘-Ressourcen ist eines der weltweit größten Nickelsulfid-Depots überhaupt und damit für sich genommen das Eintrittsticket in die Liga „Superlativ“ der Nickel-Sulfid-Projekte. Und genau dieses Nickel-Kobalt Chrom-Monster hat nun bedeutenden Mehrwert durch Steuererstattungen und CO2-Gutschriften erhalten!

Mit dem schnellen Voranschreiten des unternehmenseigenen ‚In-Process-Tailings‘ (‚IPT‘)-Karbonisierungsverfahren, bei dem Kohlenstoff während des Verarbeitungsprozesses in die Abraumhalden abgeschieden wird und damit größere CO2-Mengen geologisch fixiert werden, hievt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) sein ‚Flaggschiff-Projekt definitiv auf das nächste nachhaltige Level!

Erst Mitte November 2022 hatte der dynamische kanadische Nickel-Player eine entsprechende ‚IPT‘-Erfolgsmeldung abgesetzt, wonach bei Labortests die Menge des gebundenen Kohlenstoffs innerhalb von nur 24 Stunden verdreifacht werden konnte und einen sensationellen Wert von 33 Tonnen CO2 je einer Tonne Nickel erreichte.

Nun belegen die neuesten Ergebnisse aktueller Labortests, dass noch viel mehr drin ist, nämlich 34 Tonnen CO2 pro Tonne Nickel innerhalb von nur 25 Stunden bzw. 37 Tonnen nach gerade einmal sechs Tagen, während die Netto-Null-Schwelle bereits nach einer Stunde gleich zweifach überschritten wurde!

Ein weiterer großer Fortschritt, verglichen zu früheren Tests, besteht in der jetzt viel höheren Feststoffdichte der CO2-Abgänge. Zusammen mit der beschleunigten Bindung größerer Mengen Kohlenstoff stellt das die notwendigen Weichen, um das ‚IPT‘-Verfahren bei schmalen Kapital- und Betriebskosten nahtlos und gewinnbringend in das wegweisende Anlagendesign des hochgradigen ‚Crawford‘-Projekts zu integrieren.

Unterm Strich würde das der Bindung von durchschnittlich 1,1 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr bzw. von 27 Millionen Tonnen CO2 über die Lebensdauer der ‚Crawford‘-Mine entsprechen. Das schließlich könnte über 700.000 Tonnen CO2-Gutschriften pro Jahr und, über die gesamte Lebensdauer der Crawford-Mine gerechnet, sogar grandiose 18 Millionen Tonnen CO2 -Gutschriften ergeben.

DAS ‚IPT‘-Karbonisierungsverfahren – ein weiterer Game-Changer…

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) sein ‚IPT‘-Karbonisierungsverfahren weist nicht nur in Sachen rasant wachsender Mengen an gebundenem CO2 und zunehmender Feststoffdichte phänomenale Fortschritte auf, sondern kann obendrein problemlos auf bereits bestehende Prozessströme aufsetzt werden.

Das wiederum unterstreicht den dynamischen Game-Changer-Charakter des ‚In-Process-Tailings‘, nicht zuletzt auch deshalb, weil das „Andocken“ an bereits vorhandene Abläufe eine baldige und kosteneffiziente Erprobung, Entwicklung und nahtlose Integration des Verfahrens in das ‚Flowsheet‘ ermöglichen sollte!

Das ‚IPT‘-Karbonisierungsverfahren als nachhaltiger Navigator stellt somit die Weichen in Richtung der integrierten Machbarkeitsstudie für ‚Crawford‘, die Canada Nickel im zweiten Quartal des laufenden Jahres vorlegen will. Diese schließlich dient als Zwischenetappe zum Bau der Mine und der Produktionsaufnahme, die wiederum unmittelbar nach Erhalt aller notwendigen Genehmigungen – also mit Beginn der zweiten Jahreshälfte 2025 – beginnen soll.

… und monetäres Multitalent!

Steuergutschriften für rückzahlbare Investitionen zur CO2-Abscheidung und -Speicherung machen dieses Projekt auch monetär zum Multitalent. Im Rahmen der ‚Crawford-PEA 2021‘ wurden Anfangsinvestitionen in Höhe von 1,188 Mrd. USD prognostiziert, mit späteren Erweiterungen in Höhe von 543 Mio. USD zzg. etwa 194 Mio. USD. Von den rund 1,9 Mrd. USD an Gesamtinvestitionen entfallen etwa 1,5 Mrd. USD auf die Prozessanlage, den Standort und die Infrastruktur.

Da auch diese Investitionen im hohen Maße staatlich bezuschusst werden, muss Canada Nickel im Voraus eine Genehmigung beantragen, um herauszufinden, wie viel der oben genannten Ausgaben förderfähig sein könnten. Um Klarheit zu schaffen, hat sich das Unternehmen sinnvollerweise dazu entschieden, die ‚Feasibility Study‘, die eigentlich zum Jahresende 2022 präsentiert werden sollte auf das zweite Quartal 2023 zu verschieben.

Denn zu hoch sind schlichtweg die monetären Mehrwerte die sich durch die Steuergutschriften und der Steuervorteile der sehr ökologischen CO2-Abscheidungstechnologie, insbesondere in Anbetracht der zunehmenden Bedeutung, die ESG-bezogenen Investitionen beigemessen wird.

Wer könnte es besser erklären als der CEO selbst?

Für Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, lässt sich der Nutzen des unternehmenseigenen und vollständig integrierten ‚In-Process-Tailings‘ nicht hoch genug beziffern:

„Wenn wir von Investitionsausgaben von rund 1,7 Mrd. CAD über die gesamte Lebensdauer der ‚Crawford‘-Mine ausgehen, die auf Nicht-Bergbauausrüstung entfallen, und weiterhin in Betracht ziehen, dass die kanadische Regierung Steuergutschriften von 37,5 % bis 60 % in den Jahren 2022-2030 und 18,75 % bis 30 % in den Jahren 2031 bis 2040 auf Investitionen erteilt, die für den Bau einer Anlage zur CO2- Speicherung und -abscheidung anfallen, dann würde selbst die Gutschrift auf einen nur sehr kleinen Teil unserer finanziellen Aufwendungen für den Ausbau unseres ‚IPT‘-Verfahrens mehrere Hunderte von Millionen CAD ausmachen.

Und hier sind mögliche staatliche Subventionen seitens der US-amerikanischen oder kanadischen Regierung für ‚Crawford‘ als Projekt für kritische Metalle noch nicht einmal mitinbegriffen. Umso wichtiger ist es daher, dass wir all diese Fördermöglichkeiten in Betracht ziehen und eingehend prüfen. Denn diese werden den Gesamtwert des Projekts weiter steigern und eine mögliche Verwässerung zur Finanzierung des Projekts erheblich reduzieren. Das schließlich stellt vor allem für unsere Aktionäre einen wichtigen und kritischen Faktor dar.“

Und selbst zu den ausführlichen Ausführungen des Chefs muss man noch wissen, dass die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Gutschriften ebenso wie Prämien für kohlenstofffreie Produkte in diesem an sich schon sehr vielversprechenden Szenario noch nicht eingerechnet sind. Unter Berücksichtigung dieser, werden sich die Investitionen in das unternehmenseigene ‚In-Process-Tailings‘-Verfahren nicht nur sehr schnell amortisieren, sondern obendrein gleich mehrfach auszahlen – sowohl für das Unternehmen als auch für die Aktionäre!

‚Crawford‘ kann monetär, aber auch noch viel mehr!

Neben dem gewaltigen monetären Potenzial, das ‚Crawford‘ in sich trägt, dient Canada Nickels Vorzeigeprojekt auch als eine Art Leuchtturm, der weit über Kanadas Grenzen hinaus in den globalen Markt für kritische Mineralien strahlt, nicht nur die hervorragenden Gehalte betreffend.

Quelle: Miner Deck & JS Research UG

Mit der groß angelegten Produktion wichtiger Metalle wie Nickel und Kobalt, trägt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) dazu bei, die Energie- und Mobilitätswende weltweit mitzugestalten. Zudem hat ‚Crawford‘ das Potenzial, der einzige nordamerikanische Chromproduzent zu werden, was die herausragende Stellung dieses Projekts zusätzlich unterstreicht!

Canada Nickel kann aufgrund der neuen Erkenntnisse noch zuversichtlicher auf das Jahr 2023 blicken, in dem man mit noch stärkerer, positiver Dynamik schon zeitnah weitere Erfolge verbuchen sollte! Dazu zählen neben der Fertigstellung der integrierten Machbarkeitsstudie für ‚Crawford‘ und dem Abschluss der Genehmigungsverfahren auch die fruchtbare Zusammenarbeit mit den kürzlich ernannten Finanzberatern, wie definitiv ebenso die aggressive Erschließung des Explorationspotenzials von ‚Reid‘, ‚Deloro‘, ‚Sothman‘ und ‚Reaume‘!

Quelle: Canada Nickel & JS Research UG

Denn diese vielversprechenden Projekte teilen mit ‚Crawford‘ ja nicht nur ihre Lage in der gleichen hochgradigen Mineralisierung, sondern auch das Potenzial für eine nahtlos integrierte Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Beste Voraussetzungen also, um einen ‚Zero Carbon Industrial Cluster‘ in der hochgradigen ‚Timmins-Cochrane‘-Region zu erschaffen.

Zudem will Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die Entwicklung des kurzfristigen Produktionspotenzials des jüngsten Portfolio-Zuwachses ‚Texmont‘ noch stärker forcieren. Denn ‚Texmont‘ verfügt nicht nur über eine großartige historische Ressource von 3,2 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,9 %, sondern stellt auch eine perfekte Ergänzung zu ‚Crawford‘ dar.

Weitere Investoren-Highlights im Schnellüberblick!

· Nickelmarkt tritt spätestens Mitte des Jahrzehnts in einen ‚Superzyklus‘ ein, angetrieben durch die EV-Nachfrage!

· ‚Crawford‘ ist die größte Nickelsulfid-Entdeckung seit Anfang der 1970er Jahre!

· Canada Nickel konsolidiert den ‚Timmins Nickel District‘, der das Potenzial beherbergt, noch mehrere ‚Crawford‘-Projekte zu besitzen! Das bedeutet ungeahntes MEGA-Potenzial!

· TOP-Übernahme! Historische ‚Texmont‘-Mine könnte die Produktionsentscheidung nochmals beschleunigen!

· Gut positioniert, um die nächste Nickel-Generation zu liefern - große, skalierbare Nickelproduktion mit Null-Kohlenstoff-Ausstoß!

· Gut etablierte, bergbaufreundliche Gerichtsbarkeit mit hervorragender und bedeutender Infrastruktur!

· Lupenreiner Übernahmekandidat, mit Aussicht auf Bieterwettkampf!

· Zusätzliche Millionen-Einnahmen durch CO2-Gutschriften!

Quelle: Mining Visuals

Fazit: Die richtige Zeit, der richtige Markt, das richtige Team!

Mit solchen Aktien kann man ein Vermögen verdienen!

Der Nickelmarkt ist mittel- und langfristig grundsätzlich unterversorgt! So gut wie kein Angebotswachstum wird außerhalb von Indonesien und China generiert. Deshalb bahnt sich hier gerade ein potenzieller Superzyklus an, wie er nur alle 15-20 Jahre mal vorkommt.

Inmitten dieses Super-Bullenmarktes positioniert sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC) wie „die Spinne im Netz“ und konsolidierte bereits einen beträchtlichen neuen Nickeldistrikt im etablierten ‚Timmins‘-Bergbaulager zusammen. Mit diesem konsolidierten Landpaket repräsentiert das Unternehmen die nächste Generation von groß angelegten Nickelsulfid-Tagebauprojekten mit dem Potenzial auf eine kohlenstofffreie Produktion.

Mein seinen noch ungeahnten Millionen-Einnahmen durch CO2-Gutschriften und Subventionen für den Minenaufbau wundert es uns nicht wirklich, dass hohe Kursziele von beispielsweise 6,- CAD vergeben werden. Denn dieser monetäre Mehrwert, der bei der Projekt-Akquisition und Entwicklung noch nicht absehbar war, wird die Canada Nickel-Aktionäre noch deutlich glücklicher machen! Wir sind schon gespannt, wenn greifbare Zahlen im zweiten Quartal präsentiert werden!

Quelle: Echelon Capital Markets

Wer die Story verstanden hat, der nutzt am besten diese nochmals günstigen Kurse zum Aufstocken seiner Position oder zum Neueinstieg! Denn nie stand Canada Nickel (WKN: A2P0XC) besser dar als heute!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das Unternehmen! Intro Bild: stock.adobe.com. Quellen: Canada Nickel, Echelon Capital Markets, Miner Deck, sowie eigene Berechnungen und Interpretationen der verfügbaren Informationen.

Dieser Werbeartikel wurde am 05. Januar 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Canada Nickel Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Canada Nickel Corp. und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Canada Nickel Corp. und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Canada Nickel Corp. im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Canada Nickel Corp. und jederzeit weitere, eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de