Paukenschläge

In der Vorwoche hatten wir uns mit drei brisanten Themen beschäftigt, die die Märkte in Atem hielten. Nun liegen die Ergebnisse vor und auch die entsprechenden Marktreaktionen. Die heißeste Aktie des Kurszettels war dieses Jahr wohl Nvidia (WKN: 918422). Das Unternehmen ist mit seinen Chips der Profiteur des KI-Hypes. Auch bei den Quartalsdaten konnte das Unternehmen liefern. Im Vorjahresvergleich verzehnfachte sich der Gewinn auf rund 6,2 Mrd. USD. Also weiter grünes Licht für die Superaktie? Jein. Kurzfristig machte dem Kurs ein Phänomen zu schaffen, das Börsianer als „buy the rumour, sell the fact“ („Kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsache“) nennen. Selbst wenn die Zahlen so gut ausfallen, wie es im Vorfeld erwartet wurden, wird erst einmal verkauft. Insbesondere kurzfristig orientierte Trader nehmen dann ihre Gewinne mit und dieser Teil der Karawane zieht weiter zum nächsten gewinnversprechenden Gerücht.



Bei Nvidia war das Quartal zudem von einigen Vorzieheffekten geprägt. Immer wieder wird eine Ausfuhrbeschränkung für die Super-Chips nach China thematisiert, was zu entsprechenden Vorzieheffekten chinesischer Käufer geführt habe, namentlich großer Tech-Unternehmen wie Alibaba und Tencent. Dieses Thema dürfte aktuell bleiben, da in den USA langsam der Vorwahlkampf für die 2024er Präsidentschaftswahl an Fahrt aufnimmt und das Thema China mit Sicherheit ein Gegenstand der Debatte bleiben wird. Da aber nicht unmittelbar mit Maßnahmen der Biden-Regierung gerechnet wird, könnte auch das Bunkern der Chips noch etwas weitergehen. Paradoxerweise würde dann Nvidia – wie schon im abgelaufenen Quartal – von einer eigentlich schlechten Nachricht, nämlich einer potenziellen Einschränkung seiner Absatzmärkte, sogar noch einmal profitieren.



Natürlich sind solche Vorzieheffekte kein nachhaltiges Wachstum. Um aber die hohen Bewertungen der Aktie halten und weiter steigern zu können, bedarf es aber echten Wachstums. Das wird Nvidia wohl auch weiter liefern. Hohe Bewertungen basieren jedoch auf hohen Erwartungen und hohe Erwartungen beinhalten Enttäuschungspotenzial. Der Jäger im Bereich der Chips wird zum Gejagten seines Erfolgs an der Börse. Nun könnte man sich einfach auf eine weitere Börsenweisheit zurückziehen: „the trend is your friend“ („Der Trend ist Dein Freund“) – allerdings nur, bis dieser endet. Doch genau da liegt der Hase im Pfeffer, denn Trends in solchen Aktien enden abrupt, z.B. mit der Veröffentlichung von Quartalszahlen. Da aber helfen auch Stopp-Loss-Orders nicht, denn werden hohe Erwartungen bei luftigen Bewertungen enttäuscht, dann rauschen die Kurse oft regelrecht in die Tiefe, große Abwärts-Gaps inklusive. Dieses Quartal hat Nvidia allerdings gut überstanden. Nach einigem Kursstottern fing sich die Aktie am Dienstag schon wieder und markierte sogar ein neues Hoch auf Schlusskursbasis.