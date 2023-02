Pasofino Gold: Strategieüberprüfungsprozess und Optimierung der „Dugbe“-Machbarkeitsstudie

Bereits Anfang November hatte Pasofino Gold Ltd. (TSX-V: VEIN, WKN: A2PUFS; ISIN: CA7026571074) kommuniziert, dass man das Recht zur Ausübung auf den Erwerb von 100 Prozent Beteiligung am Goldprojekt „Dugbe“ in Liberia ausüben wolle. Wie der Goldexplorer aus Toronto am Montag mitteilte, wurde nun gemeinsam mit dem Optionsgeber Hummingbird Resources plc. ein gemeinsamer strategischer Überprüfungsprozess eingeleitet. Damit soll der Wert des Projektes maximiert werden.

Der Hintergrund in Kürze: Pasofino besitzt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft bereits eine 49-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt „Dugbe“ in Liberia. Pasofino hatte nun die Option ausgeübt, die Eigentumsverhältnisse an „Dugbe“ zu konsolidieren und die 51-Prozent-Mehrheitsbeteiligung vom Optionsgeber Hummingbird umzuwandeln, was auf einen 100-prozentigen Projektbesitz durch Pasofino hinausläuft – vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, grünem Licht von der TSX Venture Exchange und dem Einverständnis der Aktionäre. Zu beachten bei den Prozentangaben ist, dass diese stets vor dem zehnprozentigen Carried Interest (Gewinnbeteiligung) der liberianischen Landesregierung zu verstehen sind. Im Zuge dessen leiten beide Unternehmen nun einen Strategieprüfungsprozess ein.

Pasofino bereitet aktuell die Unterlagen vor, um die Genehmigungen der TSX-V und der Aktionäre für den 100-prozentigen Vend-In zu erhalten. Zum Zeitpunkt des Versandes des Management-Informationsrundschreibens und der Genehmigung wird das Unternehmen ein Update kommunizieren.

Die strategische Überprüfung

Der Verwaltungsrat von Pasofino hält es angesichts zahlreicher Interessensbekundungen und da das Unternehmen seine 100-prozentige Vend-In-Beteiligung ausübt für angezeigt, umsichtig und im Interesse des Unternehmens und der Stakeholder, dass die beiden Firmen einen gemeinsamen strategischen Überprüfungsprozess durchführen.

Die Vorsitzenden des Verwaltungsrats beider Firmen äußerten, man freue sich auf diese gemeinsame strategische Überprüfung. So sagte Krisztian Toth für Pasofino, das „Dugbe”-Goldprojekt solle dadurch international präsentiert werden und dessen beachtliches Potenzial und Wert erschlossen werden. Dan Betts von Hummingbird ergänzte, man freue sich darauf, mit Pasofino zusammenzuarbeiten, um ein positives Ergebnis für „Dugbe“ zu erzielen.

Veranlasst wird der Überprüfungsprozess, da das Goldprojekt nach Ansicht von Pasofino deutlich unterbewertet ist. Zurückzuführen sei dies auf die historischen Gesamtausgaben beider Unternehmen (in etwa 100 Millionen USD), die aktuellen Goldpreise sowie die Resultate der kürzlich abgeschlossenen Machbarkeitsstudie (dazu unten mehr). Dieser war ein Goldpreis von 1.700 USD pro Unze zugrunde gelegt worden. Auswirkungen des flexiblen Goldpreises und des Diskontsatzes auf den vorsteuerlichen Nettogegenwartswert wurden in der Machbarkeitsstudie bewertet.

Um das Projekt nun auf dem Markt angemessen einzuschätzen und den Aktionärswert zu maximieren, ist nach Ansicht des Managements nun die Einleitung des Überprüfungsprozesses gemeinsam mit Hummingbird notwendig.

Interessenten suchen das Gespräch

Mehrere interessierte Parteien, so heißt es weiter in der Mitteilung, haben mit Pasofino und Hummingbird Gespräche über „Dugbe“ geführt, die auch fortgesetzt werden. Pasofino will Entwicklungen im Zusammenhang mit der Strategieüberprüfung bekannt geben, sobald der Vorstand eine bestimmte Transaktion oder ein Vorgehen genehmigt habe oder feststelle, dass eine solche Bekanntgabe nötig oder angemessen sei. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass es keine Zusicherungen oder Garantien dafür gebe, dass die Strategieüberprüfung zu einer Maßnahme oder Transaktion führt, beziehungsweise es im Fall dessen keine Garantie für Zeitpunkte oder Bedingungen gebe.

Pasofino habe noch keinen Zeitplan für den Abschluss von Identifizierung, Prüfung oder Abwägung strategischer Alternativen festgelegt. Man gehe aber davon aus, dass infolge der 100-prozentigen Übernahme von „Dugbe“ durch Pasofino gegebenenfalls ein weiterer Finanzberater berufen werde.

Überprüfung und Projektoptimierung

Nachdem sich mit dem Abebben der COVID-19-Pandemie die Preis- und Angebotsfaktoren am Markt wieder normalisieren, ergreift das Management einige Initiativen zur potenziellen Rationalisierung der Projektwirtschaftlichkeit von „Dugbe“.

Überprüft werden sollen zum Beispiel die Kapital- und Betriebskosten, die der Machbarkeitsstudie vom 1. August 2022 zugrunde lagen. Diese enthielten höhere Kostenschätzungen, die auf die außerordentliche und zwischenzeitlich abgeflaute Inflation zurückzuführen waren.

Geprüft werden ferner Optionen für Wasserkraft ergänzend zum aktuell geplanten Flüssiggas-Photovoltaik-Energiemix zur Sicherung langfristiger und erschwinglicher alternativen Energie. Damit zusammen hängt die Prüfung der Lieferlogistik für Flüssiggas und der Kosten für den Solarstrom.

Noch einmal evaluiert werden sollen auch die Prozessflussdiagramme und der Abbauzeitplan zur möglichen Verbesserung der metallurgischen Ausbeute.

ESG-Faktoren ebenfalls im Fokus

Erneut unter die Lupe genommen und verstärkt berücksichtigt werden zudem die Umwelt-, Sozial- und Verwaltungsangelegenheiten. Dazu gehören Initiativen wie ein Umsiedlungsaktionsplan und ein Forstwirtschaftsprojekt zum Schutz empfindlicher Lebensräume und für einen positiven Kohlenstoff-Nettoeffekt.

Im Einzelnen wurde der Projektplan angepasst, um Zonen mit hoher biologischer Vielfalt und empfindliche Feuchtgebiete zu schützen. Das Wasser von den Abraumhalden wird zur Erfüllung der Abwassernormen vor der Einleitung behandelt, da die Geochemie der Halden auf potenziell säurebildendes Material hinweist. In Übereinstimmung mit dem „Global Industry Standard on Tailings Management (GSITM)“ werden die Abraumhalden zudem vollständig ausgekleidet.

Zu den Initiativen gehört weiterhin die Erstellung eines Rahmenplans für das Management der Gemeindeentwicklung. Diese dienen als Leitfaden zur Identifizierung und die Priorisierung von durch den Gemeindefonds des Mineral Development Agreement (MDA) von Pasofino finanzierten Initiativen.

Neben dem Vorteil für die Machbarkeitsstudie bestehen zudem Explorationsmöglichkeiten, die Pasofino aktiv in Betracht zieht; dies schließt bohrfertige Ziele im 10-Kilometer-Radius um den geplanten Minenstandort ein. Bei diesen Explorationszielen wurde entweder im handwerklichen Kleinbergbau abgebautes Gold oder solches aus Grabenproben festgestellt, das sämtlich aus frischem Gestein stammt und nicht aus Laterit oder Gold-im-Boden.

Über das Goldprojekt „Dugbe“

Das Projektareal von „Dugbe“ in Süd-Liberia misst 2.559 Quadratkilometer. Geologisch betrachtet liegt es im südwestlichen Winkel der Birimian Supergroup, welche die Mehrheit der Goldlagerstätten in Westafrika beherbergt. Auf dem Projektgelände wurde von Hummingbird im Jahr 2009 die Lagerstätte „Dugbe F“ und 2011 „Tuzon“ entdeckt, die sich beide innerhalb von 4 Kilometern in der Dugbe-Scherzone befinden. Von dieser nimmt man an, dass sie bedeutsam für die die großflächige Goldmineralisierung in der Region war.

Bis ins Jahr 2012 führte Hummingbird umfangreiche Explorationsarbeiten inklusive 74.497 Metern an Diamantbohrungen durch. 2021 fügte Pasofino dem weitere 14.584 Bohrmeter hinzu. Mineralressourcenschätzungen aus dem Jahr 2021 für beide Lagerstätten beziffern insgesamt 3,3 Millionen gemessene und angezeigte (measured and indicated) Unzen mit im Schnitt 1,37 Gramm Gold je Tonne sowie weitere 0,6 Millionen Unzen in der abgeleiteten (inferred) Kategorie.

Die Mineralressourcenschätzung vom Juni 2022 basiert auf dem Tagebau aus beiden Lagerstätten über eine Minenlebensdauer von 14 Jahren.

Die Highlights der Machbarkeitsstudie

„Dugbe“ besticht nach der aktuellen Machbarkeitsstudie mit starken Finanzkennzahlen. Der Kapitalwert liegt bei 690 Millionen USD vor, beziehungsweise 530 Millionen USD nach Steuern. Der interne Zinsfuß (IRR) beträgt bei einem Basis-Goldpreis von 1.700 USD per Unze nach Steuern 23,6 Prozent.

Etwa ab 3,5 Jahren nach Produktionsbeginn ist schnelle Kapitalrückzahlung kalkuliert. Die All-in-Unterhaltungskosten während der gesamten Minenlebensdauer lägen bei 1.005 USD pro Unze, die Barkosten bei 29 USD pro Tonne.

Es besteht Vorproduktionskapitalbedarf von 397 Millionen USD ohne Eigentümerkosten für eine Verarbeitungsanlage mit einer Jahreskapazität von 5 Millionen Tonnen (Mtpa)

„Dugbe“ verfügt über eine große Mineralreserve mit Erweiterungspotenzial. Innerhalb von 14 Jahren wird eine mögliche Produktion von 2,27 Millionen Unzen Gold geschätzt, in den ersten fünf Jahren bei einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 200.000 Unzen.

Die Mineralreserven werden mit 2,76 Millionen Unzen überschlagen; dazu weitere 67.000 Unzen abgeleitete Mineralreserven innerhalb der für die Studie angenommenen Grube und deren unmittelbaren Seitenwänden, die nicht in die Mineralreserven aufgenommen wurden.

Vorteilhaft sind auch die Effekte der Skalierbarkeit: Es besteht ein Minenlebensdauer-Abraum-Verhältnis von 4,21 : 1 mit einem niedrigeren Verhältnis von 3,56: 1 in den ersten fünf Jahren. Die Wirtschaftlichkeit des Projektes verbessert auch ein einfaches Prozessfließbild (Schwerkraft-Kohleauslaugung) und die niedrigen Stromkosten von 0,175 USD pro Kilowattstunde, wobei zusätzlich Möglichkeiten für Einsparungen durch alternative, erneuerbare Energiequellen bestehen.

