Pasofino Gold: Option ausgeübt – 100 % an Dugbe Goldprojekt erworben

Pasofino Gold (TSX-V: VEIN, WKN: A2PUFS; ISIN: CA7026571074) hat die Ausübung einer Kaufoption für das Dugbe Goldprojekt in Liberia bekannt gegeben. Damit wird das Unternehmen 100-prozentiger Eigentümer des Projekts. Gleichzeitig wird Hummingbird Resources Mehrheitseigentümer von Pasofino.

Das kanadische Explorationsunternehmen Pasofino Gold hat die Ausübung der Kaufoption für das Dugbe Goldprojekt im westafrikanischen Liberia bekannt gegeben. Pasofino besitzt die Option auf den Kauf einer 51-prozentigen Beteiligung von Hummingbird Resources PLC (WKN: A1H57G, ISIN: GB00B60BWY28) an deren Tochtergesellschaft in Liberia.

Hummingbird wird Mehrheitsaktionär von Paraffin

Der Kauf umfasst auch alle Gesellschafterdarlehen, die durch die PLC an die Tochtergesellschaft vergeben wurden. Pasofino wird damit 100-prozentiger Eigentümer des Dugbe Goldprojekts (allerdings wird die Regierung von Liberia in Kürze einen zehnprozentigen Anteil erhalten).

Für die Durchführung der Transaktion wird Pasofino Gold Stammaktien an Hummingbird PLC übertragen. Hummingbird wird dadurch 51 % der Anteile an Pasofino besitzen. Diese Mehrheit kann auch durch ausstehende Optionen dritter Parteien nicht mehr gegen den Willen von Hummingbird vewässert werden.

Der Vorstandsvorsitzende von Pasofino, Krisztian Toth, betonte seine Einschätzung des Dugbe Goldprojekts als „Weltklasseprojekt“. Er freue sich, dass durch die Ausübung der Option nun sowohl Pasofino als auch Hummingbird besser aufgestellt seien um den maximalen Wert des Projektes zu heben.

Dan Betts, CEO von Hummingbird Resources, sieht im Erwerb von 51 % der Anteile an Pasofino den Vorteil einer vereinfachten Eigentümerstruktur. Das Dugbe Projekt sei mit 2,8 Millionen Feinunzen, weiterem, großen Explorationspotenzial und der kürzlich abgeschlossenen Machbarkeitsstudie eines der attraktivsten Projekte in der Region.

Das Projekt umfasst 2559 km² und befindet sich im Süden Liberias im Bereich der Birimian Supergruppe, die eine der Hauptquellen für Gold und Diamanten darstellt.

Hummingbird hat auf dem Gebiet 2009 und 2011 die beiden Goldlagerstätten Dugbe F und Tuzon entdeckt und bis zum Jahr 2012 umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt. Zu diesen gehörten unter anderem 74.487 m Diamantkernbohrungen. Pasofino schließlich setzte die Explorationsarbeiten 2021 fort und bohrte weitere 14.584 m im Bereich der beiden Lagerstätten.

Machbarkeitsstudie taxiert Projektwert auf 530 Millionen USD nach Steuern

Gemäß einer Ressourcenschätzung von November 2021 befinden sich in beiden Lagerstätten zusammen Vorkommen im Umfang von 3,3 Millionen Feinunzen („Measured & Indicated“) mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,37 g/Tonne Gold. Weitere 0,6 Millionen Feinunzen werden abgeleitet vermutet.

Im Juni 2022 wurde die Machbarkeitsstudie abgeschlossen. Diese taxiert den Nettogegenwartswert des Projekts auf 530 Millionen USD nach Steuern und die interne Rendite auf 23,6 % nach Steuern. Dabei geht die Studie von einem Goldpreis in Höhe von 1.700 USD pro Feinunze aus.

In den ersten fünf Jahren soll die Mine durchschnittlich 200.000 oz. pro Jahr produzieren. Die Gesamtkosten (All-In-Sustaining-Costs, AISC) werden auf 1.500 USD pro Feinunze taxiert.

In dem Gebiet wird weiteres Potenzial vermutet. So hat Pasofino zusätzlich zu den bestehenden Lagerstätten eine breite Zone mit Goldmineralisierung an der Oberfläche entdeckt.

Die Aktionäre müssen dem Deal ebenso noch zustimmen wie die Regierung und die TSX Venture Exchange.

Liberia gilt als bergbaufreundlicher und politisch stabile Staat und deshalb als gutes Umfeld für Minenbetreiber. Die Stromkosten vor Ort sind mit 0,175 USD pro Kilowattstunde relativ niedrig. Pasofino betont jedoch, dass durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen langfristig jedoch Einsparungen möglich seien.

Der nächste Hochseehafen ist lediglich 70 km entfernt und durch eine gute Straßenanbindung schnell zu erreichen. Die ersten Explorationsarbeiten hatte Hummingbird bereits im Jahr 2006 durchgeführt.

Die Marktkapitalisierung von Pasofino liegt derzeit im Bereich von 15 Mio. EUR. Hummingbird ist an der Börse ca. 25 Mio. EUR wert.

