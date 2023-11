Parkway geht Kooperation mit Cleantech-Company Energy Estate ein

Der australische Bundesstaat Queensland ist ein bedeutender Energieproduzent, wobei die Energieexporte aus Queensland seit 2015, als die erste Ladung Kohleflözgas (CSG) zu Flüssigerdgas (LNG) gemacht wurde und die von Shell QGC betriebene Anlage QCLNG Anlage auf Curtis Island verließ, schnell stiegen. Neben QCLNG hat die Entwicklung der von Santos geführten GLNG und der von Origin Energy geführten APLNG durch die Investition von mehr als 80 Milliarden Dollar eine weltweit bedeutende LNG-Exportindustrie geschaffen, die in der Küstenregion Gladstone in Zentral-Queensland angesiedelt ist.

Während diese Investitionen die einheimische Energieproduktion unterstützen und Energiesicherheit für australische Handelspartner, vor allem in Asien, bietet, sind ein bleibendes Erbe der CSG-Industrie Milliarden Liter jährlich produzierte Salzsole, die schätzungsweise 6 Millionen Tonnen Abfallsalze enthalten, die während der Laufzeit der CSG-Projekte anfallen.

Parkway-Masterplan will Lösung für schädliches Erbe der CSG-Industrie liefern

Der Spezialist für die Aufbereitung industrieller Abwässer, die Technologiegesellschaft Parkway Corporate (WKN A1JH27 / ASX PWN) hatte Mitte dieses Jahres seinen Masterplan, einen Plan zur Bewältigung der beträchtlichen langfristigen Herausforderungen, die sich für Central Queensland durch die aus der CSG stammende Abwassersole und das Salz ergeben, vorgelegt. Das Unternehmen verfolgt dabei einen innovativen, technologiebasierten Ansatz, um eine nachhaltige, branchenweite Lösung zu liefern.

Dabei werden die im Rahmen des Queensland Brine Solutions (QBS)-Masterplans geplanten Projekte auf Grundlage verschiedener Nachhaltigkeitsprinzipien entwickelt, darunter die Nutzung erneuerbarer Energien und die Herstellung von Industriechemikalien aus Abfallsole und -salzen, um die lokalen Versorgungsketten auch für kritische Mineralien zu verbessern.

Kooperation zu Verwendung Erneuerbarer Energie

Jetzt hat Parkway eine Kooperation mit der Entwicklungsgesellschaft für saubere Energie Energy Estate gemeldet. Die Partner untersuchen darin Optionen, wie Energy Estate bei der Bereitstellung Erneuerbarer Energie behilflich sein kann. Darüber hinaus soll Energy Estate Parkway dabei unterstützen, Wege zur Kommerzialisierung industrieller, grüner Chemikalien zu finden, die im Rahmen von Parkways Masterplan produziert werden.

Auch über den Masterplan hinaus haben die neuen Partner mehrere Möglichkeiten in Queensland identifiziert, wo Energy Estate über eine beachtliche Pipeline an Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energie – Wind, Solar, grüner Wasserstoff und grüner Ammoniak sowie Bioraffination – verfügt. Energy Estate leitet die Entwicklung mehrerer Erneuerbare Energie-Projekte, darunter der HyNQ (North Queensland Clean Energy Hub), ein integriertes Projekt zur Gewinnung von Flüssigwasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen und grünem Ammoniak, das in Abbot Point in Nord-Queensland entwickelt wird.

Parkways Soletechnologien könnten auch bei Energy Estate-Projekten zum Einsatz kommen

Neben dem Bezug von erneuerbarer Energie aus Projekten, die von Energy Estate entwickelt wurden, untersuchen die Parteien, wie Parkways Portfolio an innovative Soletechnologien auch zur Behandlung von Abfallsole eingesetzt werden könnte, wie sie bei einer Reihe von Entwicklungsprojekten anfällt, einschließlich von Projekten im Zusammenhang mit dem HyNQ-Hub.

Parkway und Energy Estate sehen ihre strategische Partnerschaft als einen entscheidenden Moment in der Suche nach nachhaltigen Energielösungen in Queensland an. Die Partner glauben, dass diese Zusammenarbeit Innovation und den Fortschritt in den Bereichen Wasser, Energie und grüne Chemikalien voranbringen wird. Dabei werde man sich an den wichtigsten Prioritäten der Regierung und deren Nachhaltigkeitszielen orientieren, hieß es.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Parkway Corporate halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher dürfte es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen Parkway Corporate und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da dieser Vertrag beinhaltet, dass Parkway Corporate die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu Parkway Corporate entgeltlich entlohnt.