Parkway Corporate sichert sich bei überzeichneter Platzierung 4 Mio. AUD frisches Kapital

Das australische Wasser-Cleantech-Unternehmen Parkway Corporate (ASX: PWN; FSE: 4IP) hat im Rahmen einer Privatplatzierung feste Zusagen über 4 Mio. frisches Kapital erhalten. Die Platzierung erfolgt bei 0,014 AUD pro Aktie (285.714.286 Aktien). Wie das Unternehmen heute mitteilte, ist die Platzierung damit überzeichnet. Ursprünglich sollten nur 3 Mio. AUD aufgenommen werden.

Besonders hervorzuheben ist, dass ein strategischer Investor aus den USA Aktien im Gegenwert von 2 Mio. AUD erwirbt und seine bestehende Aktienposition damit weiter ausbaut. Die technische Abwicklung der Platzierung erfolgt voraussichtlich am Dienstag, den 29. August 2023. Der Erlös der Platzierung soll insbesondere strategische Wachstumsinitiativen beschleunigen, die das Unternehmen jüngst in verschiedenen Unternehmenspräsentationen vorgestellt hat.

Managing Director & CEO der Parkway-Gruppe, Bahay Ozcakmak, kommentierte: „Trotz der schwierigen Lage auf den Aktienmärkten, insbesondere für junge Unternehmen, freuen wir uns über die Unterstützung, die wir für diese Kapitalerhöhung erhalten haben, sowohl von bestehenden Aktionären als auch von neuen Investoren. Wir sind besonders erfreut, dass ein strategischer Investor aus den USA zugestimmt hat, seine Beteiligung an Parkway zu erhöhen, indem er die Kapitalbeschaffung als Cornerstone Investor unterstützt.

Nach Abschluss dieser Kapitalerhöhung werden wir über die Mittel verfügen, um unser Geschäft weiter auszubauen und die notwendigen Investitionen zu tätigen, die erforderlich sind, um unsere Prozesstechnologien auf den Markt zu bringen und damit große und komplexe industrielle Abwasserprobleme zu lösen.

In Bezug auf die Kommerzialisierung von Technologien haben wir Anfang des Jahres den Abschluss einer bahnbrechenden Machbarkeitsstudie für ein führendes globales Energieunternehmen bekannt gegeben, die auf unseren firmeneigenen Soleverarbeitungstechnologien basiert. Während diese Bewertungen noch andauern, haben wir, ermutigt durch unsere laufenden Erfolge, einschließlich verschiedener technologischer Durchbrüche, kurz nach Abschluss der Machbarkeitsstudie unseren Zielmarkt für unsere Kohleflözgas (CSG)-Soleverarbeitungstechnologien durch unseren Masterplan auf die gesamte CSG-Industrie in Queensland ausgeweitet.

Vor kurzem haben wir bekannt gegeben, dass wir im Rahmen unseres Masterplans auch kleinere Upstream-Projekte verfolgen. Diese Upstream-Projekte bieten nicht nur kurzfristige Chancen für unsere Soleverarbeitungs-Technologien, sondern haben auch eine Größenordnung, die für Parkway beherrschbar ist. Wir glauben, dass diese spezialisierte Anwendung unserer Schlüsseltechnologien Parkway die Möglichkeit bietet, systematisch ein bedeutendes operatives Geschäft in Queensland aufzubauen.

Die Erlöse aus der heute bekannt gegebenen Kapitalerhöhung werden uns in die Lage versetzen, unsere internen Fähigkeiten weiter erheblich auszubauen, auch in Bezug auf die Modularisierung, Herstellung und Integration unserer wichtigsten Prozesstechnologien. Der Aufbau dieser internen Fähigkeiten ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung und wird uns auch eine Plattform für den Einsatz unserer Technologien in anderen hochwertigen Anwendungen, insbesondere im Rohstoffsektor, bieten. Während wir unsere Projektabwicklungskapazitäten weiter ausbauen, evaluieren wir gleichzeitig potenzielle Anwendungen für unsere Prozesstechnologien mit mehreren globalen Bergbauunternehmen, die bedeutende Möglichkeiten darstellen, von denen wir erwarten, dass sie im Laufe der Zeit durch unsere modularen Systeme erschlossen werden können.“

Fazit: Der Markt hat schon lange spekuliert, wann und zu welchen Bedingungen Parkway Corporate frisches Kapital aufnehmen würde. Einerseits hat das Start-Up gut gewirtschaftet und trotz Investitionen in zwei Pilotanlagen und einen stark wachsenden Personalstamm bis zuletzt rund 2 Mio. AUD an liquiden Mitteln bewahrt. Andererseits lag die letzte Kapitalerhöhung mehr als zweieinhalb Jahre zurück, was für ein Unternehmen in diesem Stadium ein ungewöhnlich langer Zeitraum ist. Die Platzierung von 4 Mio. AUD verschafft Parkway Corporate jetzt die Beinfreiheit, geplante Wachstumsinitiativen schnell anzustoßen. Der strategische US-Investor stärkt das Aktienregister erheblich. Sein Engagement dürfte dafür sorgen, dass die Top 50 Aktionäre, die vor der Platzierung 66 Prozent der ausstehenden Aktien hielten, nochmals an Gewicht zulegen. Eine erfolgreiche Entwicklung (und bessere Märkte) vorausgesetzt, könnten Parkway bis zum kommenden Frühjahr im günstigsten Fall durch die Ausübung von Optionen bei 0,02 AUD nochmals bis zu 5 Mio. AUD an Wachstumskapital zufließen. Wir sehen das Unternehmen auf einem guten Weg.

