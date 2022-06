Pampa Metals: CEO Paul Gill im Exklusivinterview über die Kupfer-Projekte in Nordchile

Kupfer suchen, wo Kupfer ist: Das kanadische Explorationsunternehmen Pampa Metals Corp. (CSE: PM, WKN: A2QK6Q, ISIN: CA6976701079) hat sich ein ausgezeichnetes Portfolio direkt am Hotspot zusammengestellt. Aus Chile kommen 26 Prozent der Welt-Kupferproduktion; im Norden des Landes besitzt die Firma aus Vancouver gleich acht hundertprozentig unternehmenseigene Projekte mit zusammen 60.000 Hektar Fläche. Die vielversprechenden Gebiete werden zurzeit intensiv analysiert, um ihre Entwicklungsmöglichkeiten auszuloten. Die Strategie: mögliche neue Kupferquellen sollen exploriert und ihre Ressourcen ermittelt werden. Angestrebt werden für die aussichtsreichen Kupfer-Grundstücke Joint Ventures mit Majors, die deren Entwicklung angehen. Das Vorzeigeprojekt im Programm ist zurzeit das Flaggschiff „Block 4“, doch auch „Cerro Buenos Aires“ und „Redondo Veronica“ haben spannende Perspektiven zu bieten.

Florian Munsch, Herausgeber von Goldgeldwelt.de und Co-Autor beim Bergbau-Portal Miningscout.de, führte am Rande der PDAC Mineral Exploration & Mining Convention (PDAC: Prospectors & Developers Association of Canada) ein exklusives Interview mit Pampa Metals-Geschäftsführer Paul Gill. Dabei ging es neben der Präsentation des Unternehmens auch um die Entwicklung der Kupferpreise und die Perspektiven von neuen Projekten vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs an dem Basismetall angesichts der Elektrifizierung.





https://youtu.be/mzc3Zi2utvo





00:00 Einleitung und Begrüßung

00:23 Vorstellung von Pampa Metals

01:07 Entwicklung der Kupfer-Preise und die Bedeutung von Chile als Kupfer-Standort

01:58 Geschäftsmodell und Exit-Strategien

03:09 Exploration der Pampa Metals-Projekte vor dem Hintergrund der Kupferpreisentwicklung: Entdecken und Joint Ventures

04:09 Ausblick auf Aktivitäten der kommenden Jahre: Kommende Bohrkampagne auf Projekt „Block 4“, Ziele auf „Cerro Buenos Aires“ und „Redondo Veronica“

05:29 Kompetentes Management-Team

05:54 Aktionärsstruktur, Wertpapiere, Finanzierung

07:08 Ausblick: Entdeckungen befeuern Finanzen und Newsflow; Chile als Standort der wichtigsten Kupferfirmen

07:50 Outro

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.