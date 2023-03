Palo Alto Networks: Oberes Level der Seitwärtsrange vor Durchbruch [...]

Palo Alto Networks bedient den wichtigen und stark ansteigenden Markt für Sicherheit im Internet. Als positiv hervorzuheben ist auch der Break-even in diesem Geschäftsjahr. In solchen Fällen ist das KGV naturgemäß hoch, sollte sich aber bald nach unten entwickeln.

Kaum eine Woche vergeht ohne Schlagzeilen über neue Hackerangriffe. Erst Mitte Februar 2023 wurden die Webseiten verschiedener deutscher Flughäfen erneut wegen mutmaßlicher Cyberangriffe gestört. In Deutschland werden mittlerweile neun von zehn Unternehmen Opfer von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage. Der Schaden in Deutschland beträgt jährlich 203 Milliarden Euro. Auch die IT-Kriminalität nimmt weltweit zu. Im dritten Quartal 2022 gab es rund 30 Prozent mehr Angriffe als im Vorjahreszeitraum. Einer der weltweit größten Anbieter von Cybersicherheitslösungen ist Palo Alto Networks. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, stellt seinen Kunden seit seiner Gründung im Jahr 2005 Firewalls zur Verfügung. Palo Alto schützt diese Firewalls auch vor Hackerangriffen mit Cloud-basierter Technologie. Daneben gehören Schulungs- und Beratungsleistungen zum Angebot.

Der Pfad der Kursentwicklung war in den letzten 11 Jahren kontinuierlich nach oben gerichtet. Am 20. April 2022 wurde das All Time High bei 213,63 US-Dollar markiert. Was folgte, war eine Seitwärtsrange mit den Grenzen 138,64 US-Dollar und 193,58 US-Dollar. Der rund 45-prozentige Anstieg seit Anfang 2023 erstreckt sich aktuell bis zur oberen Range-Begrenzung bei 193,58 US-Dollar. Seit Ende Februar 2023 wird dieser Widerstand getestet, konnte aber nicht überwunden werden. In einem möglichen Szenario könnte die Federal Reserve gezwungen sein, den Zinserhöhungszyklus zu stoppen, um die Bankenkrise einzudämmen. In diesem Fall könnte der Widerstand bei 193,58 US-Dollar geknackt werden, nachdem die zukünftigen Überschüsse weniger abgewertet werden und den Present-Value erhöhen. Nebenbei steigt der Markt für Sicherheitslösungen im Internet stark an. Im Geschäftsjahr 2022/23 wird erstmals ein Gewinn ausgewiesen, der bis 2024/25 um 130 Prozent ansteigen sollte. Können die Planzahlen eingehalten werden, senkt sich das erwartete KGV 2024/25 auf immer noch üppige 101,51.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

193,58 // 211,15 US-Dollar

Unterstützungen:

176,47 // 153,16 US-Dollar



Fazit

Palo Alto Networks bedient den wichtigen und stark ansteigenden Markt für Sicherheit im Internet. Als positiv hervorzuheben ist auch der Break-even in diesem Geschäftsjahr. In solchen Fällen ist das KGV naturgemäß hoch, sollte sich aber bald nach unten entwickeln.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB1SH3) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Palo Alto Networks in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,99 profitieren. Das Ziel sei bei 218,15 US-Dollar angenommen (8,48 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 34 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 171,52 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 4,15 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB1SH3

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

6,11 – 6,12 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

127,63 US-Dollar

Basiswert:

Palo Alto Networks, Inc.

KO-Schwelle:

127,63 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

192,66 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,48 Euro

Hebel:

2,99

Kurschance:

+ 39 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.