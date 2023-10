Palo Alto Networks: Breakaway-Gap wirkt nach

Für gewöhnlich bieten die Wochen um den September herum ein schwaches Marktumfeld für Investoren, allerdings impliziert die jüngste Kurserholung an den US-Märkten nun einen Trendwechsel. Dies könnte sich auch auf die Palo Alto-Aktie positiv auswirken, Investoren streben nämlich in Richtung der Verlaufshochs aus Sommer dieses Jahres und könnten diese sogar mithilfe des kürzlich etablierten Breakaway-Gaps schlagen.

Die Kursstärke des auf Cybersicherheit spezialisierten Unternehmens Palo Alto Networks beeindruckt von Jahr zu Jahr, langfristig hat sich das Wertpapier zu einem stabilen Renditebringer entwickelt. Aktuell greifen Investoren die Vorgängerhochs bei 258,88 US-Dollar aus Sommer dieses Jahres an und könnten mithilfe eines Mitte August gerissenen Breakaway-Gaps diese sogar mit Leichtigkeit übertreffen, wie die jüngste Kursentwicklung zeigt. Eine kleinere Korrektur endete nämlich genau an der oberen Kante der Kurslücke, was auf relative Stärke schließen lässt und sich diese Entwicklung in neuerlichen Rekordstände manifestieren könnte.

Entfernte SKS-Formation gesichtet

Außerdem drängt sich der Verdacht in der Handelsspanne seit Anfang Juni einer inversen SKS-Formation auf, die geradewegs auf dem Weg ist, aktiviert zu werden. Dies könnte rein rechnerisch bereits Kurspotenzial an 299,57 US-Dollar freisetzen und würde sich für ein kurzzeitiges Long-Investment anbieten. Dennoch sollte hier immer das Risiko der immer dünner werdenden Luft beachtet werden. Auf der Unterseite scheint die Aktie relativ gut abgesichert zu sein, zunächst durch den EMA 50 bei 239,78 US-Dollar und darunter die Septembertiefs bei 224,60 US-Dollar. Erst darunter dürfte der Bereich um erneut 200,00 US-Dollar in den Fokus der Investoren rücken.

Palo Alto Networks Inc. (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Palo Alto Networks Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB7X2G

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

2,950 – 3,030 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

8,350 Euro

Basiswert:

Palo Alto Networks Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

252,78 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

6,36 Euro

Faktor:

7,0

Kurschance:

+ 110 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.