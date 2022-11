Palladium: Wieder am Support

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Von Manfred Ries

Mittwoch, 2. November 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin interessant – die …

...Rohstoffe! Heute gilt mein Blick dem Edelmetall Palladium. Der Palladium-Preis am Mittwoch, 2. November 2022: 1856 USD (-1,4%).

Die Ausgangslage. Am gestrigen Dienstag, 1. November, kam es zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung beim Palladium-Preis bis auf 1945 USD. Dieser Sprung aber währte nur kurz und die Palladium-Notierung fiel bis abends wieder auf das Niveau zum Tagesstart (1883 USD) zurück. Zeit, die Preisbewegung im längerfristigen Kontext zu analysieren. Im Wochenchart (oben) zu sehen: eine langfristige Unterstützung ~1821 USD. Diese lässt sich bis Anfang 2022 zurückverfolgen. Das jüngste Hoch im bisherigen 2. Halbjahr lag bei 2357 USD. Damit steht der Palladium-Preis seit fünf Wochen bereits unter Druck.

Zum Hintergrund. Russland zählt, neben Südafrika, zu den größten Produzenten von Palladium. Sanktionsmaßnahmen gegen Russland könnten das Angebot, so denken Analysten und Investoren, verknappen – zugunsten des Palladium-Preises. Damit bleibt der Preis für Palladium auch ein Spielball der geopolitischen Maßnahmen.

Wie geht es weiter? Aktuell kostet eine Unze Palladium mit 1856 USD wieder so viel, wie vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Dabei darf die Preismarke ~1821 USD als aktuell tragfähiger Support bezeichnet werden. Eine Unterstützung, die aber auch fallen kann! Aktuell sehen wir die Palladium-Notierung seit vergangenen Mai de facto in einer ausgeprägten Seitwärtsrange. Der Preismarke 2000 USD betrachten wir dabei als Schlüsselmarke; sprich: aktuell als harten Widerstand nach oben. Ein Fall unter 1820 USD indes wäre negativ zu bewerten. Das Intraday-Plus vom Dienstag sollte damit nicht überbewertet werden: dieses löste kein Kaufsignal aus.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Monatsausklang. Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

