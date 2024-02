Palladium: Werkeln Bullen womöglich an einem Trendwechsel?

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Industriemetalle haben die letzten Jahre über praktisch kontinuierlich abgebaut, hierzu zählt auch Palladium. Im weiterhin intakten Abwärtstrend zeichnen sich jedoch seit November 2023 deutliche Bremsspuren ab, die Kursentwicklung aus Anfang dieses Jahres lässt sogar auf einen untergeordneten Trendwechsel schließen. Eine derart eindeutige Chance sollte nicht ungenutzt bleiben.

Übergeordnet dominiert noch immer ein seit März 2022 bestehender Abwärtstrend das Kursgeschehen, hierbei fielen Verluste von insgesamt 74 Prozent an und drückten das Industriemetall in der Spitze auf 849 US-Dollar je Feinunze talwärts. Aber bereits seit einigen Monaten hat die Abwärtsdynamik sichtlich abgenommen, in diesem Jahr zeichnet sich sogar eine vielversprechende Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation ab. Obwohl die rechte Schulter sich derzeit noch im Aufbau befindet, sprechen die bisherigen Kursmuster für sich und könnten eine mehrere Wochen anhaltende Erholung einleiten.

Die Ausprägung der rechten Schulter ist noch nicht vollständig abgeschlossen, Verluste auf 900 US-Dollar je Feinunze Palladium kämen nicht überraschend. Spätestens an dieser Stelle sollte jedoch ein Turnaround zur Oberseite gelingen, im Anschluss ein Anstieg über 1.000 US-Dollar. Dies würde in einem ersten Schritt Kaufsignale in Richtung des EMA 200 bei 1.038 US-Dollar auslösen, darüber an 1.099 und womöglich noch 1.200 US-Dollar. Diese 20-prozentige Kurschance könnte dann über entsprechend gehebelte Zertifikate abgedeckt werden. Wichtig hierbei zu erwähnen ist noch ein möglicher Rücksetzer auf die aktuellen Jahrestiefs von 849 US-Dollar. Sollte erst an dieser Stelle Aufwärtsdynamik aufkommen, würde hieraus ein entsprechender Doppelboden entspringen können. Nur Notierungen darunter würden den übergeordneten Abwärtstrend bis auf 778 US-Dollar fortsetzen.

Palladium-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

944 // 988 // 1.038 // 1.099 US-Dollar

Unterstützungen:

902 // 881 // 849 // 827 US-Dollar



Erste verwertbare Handelschancen im Palladium-Future ergeben sich oberhalb von 1.000 US-Dollar, Kursgewinne an 1.038 und 1.099 US-Dollar wären auf Sicht von nur wenigen Tagen realistisch. Übergeordnet könnte sogar der Bereich von 1.200 US-Dollar angesteuert werden, was an entsprechender Stelle noch untersucht werden müsste. Aber selbst für das erste Szenario ergibt sich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VU9FZD eine Renditechance von 125 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 19,45 und 25,10 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall das Niveau von 960 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten, ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein ergibt sich dann bei 12,23 Euro. Ein vorheriger Einstieg auf dem Tiefpunkt der rechten Schulter birgt dagegen erhöhte Risiken, weshalb sich an dieses Szenario nur erfahrene Händler trauen sollten.

WKN:

VU9FZD

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

8,83 – 9,11 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

835,95 US-Dollar

Basiswert:

Palladium-Future

KO-Schwelle:

835,95 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

923,28 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

25,10 Euro

Hebel:

9,4

Kurschance:

+ 125 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

