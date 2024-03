Palladium: Unzen-Preis vor großem Comeback?

Mittwoch, 13. März 2024

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute schweift mein Blick gen Edelmetalle – es geht um den aktuellen Preis von Palladium. Eine Unze Palladium notiert am Mittwoch, 13. März 2024 (19:00 Uhr MEZ) bei 1069 USD (+2,5%).

Der Rohstoff Palladium ist ein glänzendes Edelmetall und ist heller als Silber. Der größte Nachfragetreiber ist die Automobilindustrie, wo es insbesondere für Katalysatoren verwendet wird. Palladium gilt als härter und zäher als Platin. Gleichzeitig hat es aber einen sehr geringen Schmelzpunkt und lässt sich damit relativ gut verarbeiten.

Zum Hintergrund Die jüngste Kursrallye bei Gold und Silber beflügelt auch den Palladium-Preis. Hinzu gesellt sich eine noch immer relativ überverkaufte Marktsituation bei Palladium an einer soliden Unterstützung. Die Analysten des Commerzbank Research jedoch sehen den Markt für Palladium langfristig – aufgrund der geringen Nachfrage seitens der Automobilindustrie – perspektivisch vor einem strukturellen Überangebot. Übrigens: Der kräftige Kurssprung im Jahr 2022 lag am Ausbruch des Ukraine-Kriegs und den damit einhergehenden Sanktionen gegen Moskau. Russland nämlich zählt, neben Südafrika, zu den größten Produzenten von Palladium.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Monatschart des Palladium-Preises. Deutlich zu sehen: die aktuelle Bodenbildung, die im Vormonat mit einer »Hammer«-Formation im Candlestick-Chart (vorletzte Kerze) eingeläutet wurde. Der bisherige Monatsverlauf mit seiner großen weißen Kerze bestätigt den Boden. Zwischenzeitlich nähern sich die Kurse wieder zusehends ihrem 200-Tagedurchschnitt und Anleger fragen sich: wie geht es jetzt weiter?

Die Prognose Kaum ein Edelmetall präsentiert sich aktuell spannender als der Palladium-Preis im Langfristchart. Kritisch zu bewerten: die fallende 200-Tagelinie sowie die intakte Abwärtstrendlinie (A). Gemeinsam verlaufen sie im Bereich um 1140/1150 USD. Doch die Bodenbildung schreitet voran und zwischenzeitlich dreht auch die 21-Tagelinie (im obigen Chart nicht ersichtlich) wieder nach oben; dieser gleitende Durchschnitt konnte sich bereits im April als Unterstützung behauptet. Charttechnisch wäre es jetzt von hoher Wichtigkeit, dass sich der Palladium-Preis signifikant oberhalb von 1150 USD etabliert. Dann könnte durchaus ein überzeugendes Comeback gestartet werden. Bis dahin bleibt Palladium primär ein Trading-Vehikel für schnell agierende Akteure.

Ein Rückblick Palladium hatte ich letztmalig am 12. Februar 2024 an dieser Stelle besprochen – mit einer kritischen Einschätzung. Der Preis damals: 882 USD. »Charttechnische Hilfe könnte der Preisbereich zwischen 800 USD und 835 USD geben, den wir als Unterstützungszone bezeichnen«, so meine Einschätzung. Der Unzen-Preis fiel daraufhin bis auf 850 USD zurück, um dann in Richtung 1000 USD abzudrehen – ich halte Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

Die Strategie Die Redaktion verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader© unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© im Oktober 2019 weisen ~82% der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Infos zum Produkt:

www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader-aktuell



Manfred Ries, Chefredakteur

