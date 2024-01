Palladium: Preise an wichtiger Schlüsselmarke

Freitag, 12. Januar 2024



was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Edelmetalle. Heute geht es um Palladium: die Preise setzten im Wochenverlauf ihren schwachen Trend fort. Eine Unze Palladium kostet am Freitag, 12. Januar 2024 (18:55 Uhr MEZ) 981,49 USD (-1,3%).

Der Rohstoff Palladium ist ein glänzendes Edelmetall und ist heller als Silber. Der größte Nachfragetreiber ist die Automobilindustrie, wo es insbesondere für Katalysatoren verwendet wird. Palladium gilt als härter und zäher als Platin. Gleichzeitig hat es aber einen sehr geringen Schmelzpunkt und lässt sich damit relativ gut verarbeiten.

Zum Hintergrund Russland zählt, neben Südafrika, zu den größten Produzenten von Palladium. Sanktionsmaßnahmen gegen Russland haben den Palladium-Preis Anfang März 2022 bis auf 3435 USD getrieben. Zwischenzeitlich jedoch kostet eine Unze Palladium wieder so viel / so wenig, wie im Herbst 2018. Die Analysten des Commerzbank Research sehen den Markt für Palladium auch in den kommenden Jahren – aufgrund der geringen Nachfrage seitens der Automobilindustrie – perspektivisch vor einem strukturellen Überangebot.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart des Palladium-Preises. Deutlich zu sehen: die aktuelle Korrektur, die bereits seit drei Wochen andauert. Damit konnte sich die positive Tendenz vom Dezember nicht durchsetzen und die Preise prallten nahe ihrer 200-Tagelinie, die mit ihrem fallenden Verlauf ein Widerstand darstellt, ab (roter Pfeil). Zwischenzeitlich liegt der Unzen-Preis wieder unterhalb von 1000 USD – eine Preislinie, die Chartisten als psychologisch bedeutsame Schlüsselmarke betrachten. Der nächste Support ist um 927 USD zu erwarten.

Die Prognose Aus charttechnischer Sicht trübt sich die Ausgangslage beim Palladium-Preis weiter ein und es droht eine Rückkehr unter die Abwärtstrendlinie, die sich aus dem Vorjahr herleiten lässt. Damit bleibt Palladium primär ein Basiswert für kurzfristig orientierte Trader. Längerfristig orientierte Anleger halten sich derzeit mit Long-Engagements zurück. Preise oberhalb von 1257 USD würde das derzeit kritische Gesamtbild jedoch aufhellen.

