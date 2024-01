Palantir: Vier Mal!

Palantir hat am Freitag einen Kursabschlag in Höhe von “nur” -0,8 % hinnehmen müssen. Das ist nicht viel, die Aktie bleibt somit formal betrachtet in einem klaren Aufwärtstrend. Allerdings bleiben die Märkte hier skeptisch, denn die Marke von 15 Euro ist derzeit im neuen Fokus. Aus dem Unternehmen selbst gibt es vor der neuen Woche kaum Nachrichten oder neue Informationen, die hier eine bedeutende Rolle spielen könnten. Analysten haben ihre ganz eigene Meinung zu der Aktie und deren Aussichten am Markt.

Palantir: Was die Analysten wirklich denken!

Analysten haben angesichts der hohen Bewertung derzeit nicht das Gefühl, die Aktie würde nennenswert steigen können. Im Gegenteil: Der Konsens sieht derzeit noch einen Abschlag für die Aktie in Höhe von ca. -6 % vor. Die Kursprognosen der Analysten haben allerdings auch eine nennenswerte und große Spannweite.

Die niedrigste Kursschätzung geht derzeit davon aus, der Kurs der Aktie würde noch um ca. -70 % fallen. Das wäre verbunden mit einem Kursabschlag auf 5 Dollar. Zur Information: In Dollar bewertet hat der Kurs derzeit in etwa 15,38 Dollar erreicht. Der höchste Kurs in den Schätzungen von Analysten liegt gegenwärtig bei in etwa 25 Dollar. Das würde einem Kursgewinn in Höhe von 53 % entsprechend.

Mit anderen Worten: Nichts genaues weiß man nicht. Auch die Experten sind sich uneins.

Dann sollten die Fakten sprechen. Das Bewertungsniveau ist ausgesprochen hoch. Palantir hat derzeit ein KGV in Höhe von 125 für das laufende Jahr erreicht. Damit wäre die Aktie sehr hoch bewertet, Value-Investoren zahlen in der Regel nicht so viel Geld beim Einkauf einer Aktie.

Bezogen auf das Jahr 2023 liegt das KGV sogar bei 190. Das ist gleichfalls viel zu teuer, meinen Beobachter und Analysten, die Wert auf den Befund von Value-Investoren legen würden. In der neuen Woche wird sich zeigen, ob die Marke von 15 Euro hält.

