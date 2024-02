Palantir: Messerscharf auswertbar!

Aktien der US-Softwareschmiede Palantir haben nach Vorlage des Zahlenwerks aus dem letzten Quartal einen deftigen Kurssprung vollzogen und zeitgleich die zurückliegende Konsolidierung zur Oberseite aufgelöst. Im selben Moment ist es gelungen aus technischer Sicht eine wichtige Hürde bestehend aus dem 38,2 % Fibonacci-Retracement zu knacken, was die Aktie zusätzlich stützt.

Anfang 2021 markierte Palantir noch bei 45,00 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, das rasante Wachstumstempo der Aktie hatte jedoch seine Folgen, nur wenig später stürzte der Wert zunächst in den Bereich um 25,00 US-Dollar ab, bis Ende 2022 ging es sogar auf 5,93 US-Dollar weiter talwärts. Aber in dem kurzen Zeitraum davor hat sich ein abwärtsgerichteter Keil entwickelt, der im Anschluss und bei Zweidritteln seiner Länge erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden konnte und Kursgewinne an 20,00 US-Dollar ermöglichte. Der seit Sommer letzten Jahres etablierte und aufwärtsgerichtete Aufwärtstrend ist hierbei äußerst bullisch zu bewerten, was der Ausbruch in dieser Woche klar bestätigt.

61,8 % Fibo im Fokus

Die Auflösung der zurückliegenden Konsolidierung durch den Sprung über die Kursmarke von 23,45 US-Dollar hat der Palantir-Aktie nun weiteres Kurspotenzial verschafft, zunächst an 27,50 und darüber an das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie den Horizontalwiderstand aus Anfang 2021 um 30,07 US-Dollar. Entsprechend würde es sich hierauf lohnen, nun ein Long-Investment abzuschließen. Ein Rückfall in die vorherige Konsolidierungsphase durch einen Kurssturz unter 21,45 US-Dollar sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, in der Folge könnten nämlich noch mal Abschläge auf den EMA 50 (Woche) bei 18,59 US-Dollar einsetzen. Aber erst unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts von 15,15 US-Dollar dürfte das Papier wieder in den bärischen Bereich mit anschließenden Abschlagsrisiken zurück auf 13,73 US-Dollar abgleiten.

Palantir Techn. Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

25,11 // 26,11 // 27,11 // 27,57 // 28,38 // 29,29 US-Dollar

Unterstützungen:

23,03 // 21,85 // 21,02 // 19,90 // 18,58 // 17,56 US-Dollar



Fazit:

Die Kursstärke der Palantir-Aktie ist unverkennbar, insgesamt ist nun Aufwärtspotenzial an 30,07 US-Dollar entstanden und bietet sich nun für ein Long-Investment an. Hierzu könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME8GPE ausgestattet mit meinem Hebel von 4,2 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 95 Prozent, Ziel im Schein wurde bei rechnerisch 10,74 Euroermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings den Bereich von 20,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten, woraus sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 1,39 Euro ergeben würde. Nach den massiven Kursgewinnen aus dieser Woche sollte demnächst aber auch ein kurzzeitiger Pullback zur Unterseite zwingend eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME8GPE

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,43 - 5,44 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

18,6051 US-Dollar

Basiswert:

Palantir Technologies Inc.

KO-Schwelle:

18,6051 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

24,35 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

10,74 Euro

Hebel:

4,2

Kurschance:

+ 95 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.