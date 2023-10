Palantir - Großer Gewinner bei großen internationalen Konflikten

Hier gelangst du zur Video-Chartanalyse zu Palantir:

https://www.youtube.com/watch?v=BKZDnrBVgi8

------------------------------------

In jüngster Zeit hat sich eine gewisse Gewöhnung an den weiterhin tragischen Konflikt in der Ukraine breitgemacht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach vor kurzem von einer "gewissen Ermüdung". Doch noch bevor die Märkte nachhaltig aufatmen können, kommt es zu einem erneuten Ausbruch von Gewalt, der Ängste und Unsicherheit schürt.

Die Rede ist von dem brutalen Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel, der noch immer andauert und dessen langfristige Auswirkungen schwer abzuschätzen sind. Es entsteht weltweit ein Klima, das von zunehmender Eskalation von Konflikten geprägt ist. Das klingt zunächst nicht nach guten Nachrichten, und das ist es auch nicht. Doch wie immer gibt es an der Börse, selbst in solch bedauerlichen Szenarien, Gewinner.

In diesem Fall gehören dazu die großen Rüstungskonzerne und auch die Aktien des Software-Spezialisten Palantir. Der Bedarf an Palantirs Big Data-Diensten in militärischen Kreisen ist enorm. Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit lukrative Aufträge vom US-Verteidigungsministerium erhalten. Vor Kurzem hat es zudem einen weiteren Vertrag im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar von den US-Streitkräften abgeschlossen.

Obwohl dieser Vertrag wenig mit den Geschehnissen in Israel zu tun hat, unterstreicht er den Eindruck der Börsianer, dass Palantirs Dienste in der Zukunft unverzichtbar sein könnten. Dies gilt besonders angesichts des wachsenden Fokus auf künstliche Intelligenz, die zukünftige Konflikte voraussichtlich grundlegend verändern wird.

Was können wir also von der Palantir-Aktie erwarten?

Eine detaillierte Video-Chartanalyse von uns zu Palantir erreichst du über folgenden Link:

https://www.youtube.com/watch?v=BKZDnrBVgi8

Mehr über uns, unsere präzisen Analysen und unser Depotmanagement mit exaktem Positionsmanagement, erfährst du auf unserer Webseite:

https://libertystockmarkets.de/

Übrigens, du kannst unseren Service auch kostenlos testen.

Disclaimer/Risikohinweis:

Die hier angebotenen Beiträge der Liberty Stock Markets GmbH dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um Finanzanalysen, sondern um journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen beziehungsweise Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die Mitarbeiter der Liberty Stock Markets GmbH können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der hier besprochenen Titel, Wertpapiere der besprochenen Unternehmen/Titel/Aktien halten und daher kann ein Interessenkonflikt bestehen.