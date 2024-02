Palantir: Doch noch 3 %!

Zuletzt gelang es Palantir, seinen Aktienkurs durch die Decke gehen zu lassen. So verzeichnete der Technologieriese am Dienstag der vergangenen Woche einen beeindruckenden Sprung von mehr als 30 %. Und auch am Montag dieser Woche, also vor wenigen Stunden, beendete Palantir den Handel mit dem Gewinn von gut 3 %. Es ging innerhalb von fünf Handelstagen daher um mehr als 45 5 aufwärts.

Dies sind die Gründe für den Anstieg von Palantir!

Die Quelle der guten Stimmung sind die jüngsten Quartalsdaten – die sind schlicht beeindruckend gewesen, meinte der Markt. Vor allem scheint der Umstand zu wirken, dass die KI-Gewinne noch immer steigen. Die Branchen, die wie Palantir z. B. als Software-Entwickler große Aufträge haben, profitieren immer noch letztlich ungeahnt und nicht prognostizierbar.

Schon zum 4. Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen bereinigten Gewinn (EBITDA) von 0,08 Euro je Aktie. Das waren gleich 100 % mehr als ein Jahr davor.

Auch der Umsatz ließ keine Wünsche übrig: Statt der erwarteten 603 Millionen Dollar wurden es effektiv gut 608 Mio. Das ist formal wenig, real aber ist die Stimmung damit besser geworden. Nur: Die Aktie ist unverändert bei diesen Gewinnen noch immer teuer. Dies lässt sich am KGV zeigen: 190 bzw. im neuen Jahr 171 sind mehr als andere Value-Unternehmen oder auch Technologie-Unternehmen kosten würden. Daher erwarten Analysten auch Kursverluste!

