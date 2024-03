Palantir-Aktie: Das war herbe!

Palantir hat am Donnerstag einen heftigen Abschlag hinnehmen müssen. Die Notierungen gingen mit dem Minus von gut 2,2 % aus dem Handel. Das ist insofern bemerkenswert, als hier eine schwache Abschlussbilanz zum Ende der Woche droht. Zum Wochen-Ende wird der Kurs, wenn nicht am Freitag ein massiver Ausbruch gelingt, in etwa mit -5 % aus dem Handel gehen. Die Verluste sind ggf. eine Reaktion auf den Verkauf von Aktien durch einen Insider. Der hat der Meldung nach Aktien im Umfang von gut 174 Millionen Dollar veräußert. Das ist noch immer kein Drama, weil die Aktie gut 54 Milliarden Dollar Marktwert hat. Dennoch fragen sich Beobachter, warum ein Insider mitten im starken Aufwärtstrend verkauft.

Ist die Aktie gegenwärtig zu teuer?

Die noch im Raum stehende Frage: Ist die Aktie aktuell vielleicht zu teuer? Die KI-Unternehmung kostet auf Basis des KGV für das laufende Jahr immerhin 170. Das ist aus Value-Sicht sicher kein Sonderangebot.

