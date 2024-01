Palantir-Aktie: Das war gut!

Palantir hat am Montag einen starken Schlussspurt hingelegt. Die Aktie gewann am Ende mehr als 3,3 %. Ein gutes Signal, so die Börsenbeobachter. Denn Palantir stand zuletzt kurz davor, auf weniger als 15 Euro zu sacken. Auch ohne neue Nachrichten wäre dies ein Stimmungskiller gewesen. Der Titel steht nun zwischen Baum und Borke. Zwischen 15 und 18 Euro ist die Aktie im Aufwärtstrend, es fehlen aber die entscheidenden Schritte.

Analysten: Nun wird es wichtig

Insofern waren die jüngsten Schritte für die Aktie recht wichtig. Der Titel ist auf dem Weg dazu, sich zumindest im charttechnischen Aufwärtstrend zu behaupten. Das wäre insofern gut, als die Aktie nach Analysten-Meinung (Konsens über Marketscreener) verlieren müsste. Deren Kursschätzung liegt ca. -6 % unter dem Aktienkurs. In gut einer Woche folgen nun die nächsten Quartalszahlen – das wird weitere Impulse auslösen.

