Palantir-Aktie: Der spannende Kampf!

Bei und für Palantir gibt es mittlerweile einen spannenden Kampf. Der Titel hat am Donnerstag gut 1,1 % verloren. Damit rutscht die Aktie in Richtung von 15 Euro. Analysten erwarten im Konsens am Ende Zielkurse von 14 Euro – Chartanalysten oder technische Analysten sehen Palantir jedoch noch immer im Aufwärtstrend. Die Kurse könnten aktuell aus der Sicht von wirtschaftlich orientierten Analysten jedoch noch zu hoch sein!

Palantir: Ist das zu teuer?

Wenn die wirtschaftliche Bewertung die Hauptrolle spielt, wird es tatsächlich teuer. Das KGV sinkt gegenüber 2023 zwar rechnerisch, wird nach den derzeitigen Schätzungen aber immer noch ca. 125 erreichen. Das ist bei einem Unternehmen mit nicht unendlichen Wachstumsaussichten sehr teuer. Deshalb gilt es, Analysten zuzuhören. Die unterstellen weiterhin einen Abschlag von fast -10 %, der möglich sei – auf die oben genannten 14 Euro (ca.).

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 12.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...