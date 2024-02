Palantir-Aktie: Der nächste Rekordversuch!

Palantir ist aktuell eine der Aktien der Stunde. Das Software-Unternehmen hat am Donnerstag zwar kaum noch Bewegung an den Aktienmärkten erzeugt. Zuvor am Mittwoch war es jedoch um knapp 8 % aufwärts gegangen. Schon am Dienstag legte der Wert gut 30 %. Das alles hat Gründe. Das Unternehmen hat mit seinen Quartalszahlen die Analysten-Erwartungen noch übertroffen: Beim Umsatz. Der lag indes nur 1% über den Erwartungen. Damit hat die Aktie aktuell aber einen Begeisterungssturm ohnegleichen ausgelöst. Die Notierungen haben den höchsten Stand aller Zeiten erreicht.

Die Quittung kann kommen!

Den höchsten Kurs aller Zeiten sehen nicht alle Beobachter gern. So sind Analysten der Meinung, der Kurs könnte noch massiv nachgeben. Mittlerweile wird das Abwärtspotenzial auf mehr als -21 % geschätzt. Dies würde die Aktie auf einen Kurs von etwa 17 bis 18 Euro führen. Grund sind die hohen Bewertungen bei einem KGV von aktuell mehr als 190.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 09.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...