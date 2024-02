Palantir-Aktie: Jetzt sollte es klappen!

Kommt Palantir doch noch zu einem neuen Rekord? Die Aktie konnte am Montag auf etwa 23 Euro zulegen. Die Notierungen sind auf dem Weg, die nächsten Allzeithochs zu erreichen Dabei waren die vergangenen Handelstage für das Unternehmen vergleichsweise schwach. Der Kurs der Aktie konnte am Montag “nur” 1 % gewinnen, hat damit aber die Vorwochen-Gewinnmitnahmen wieder überwunden.

Dennoch gibt es für den KI-Titel Bedenken, auch nach den jüngst vorgestellten Quartalszahlen.

Palantir: Die 190 steht!

Denn der Kurs der Aktie ist aus Sicht von Analysten klar auf dem Weg in Richtung Überbewertung. Die Gewinne sind nicht so hoch, dass sie wirtschaftlich plausibel wären. Das KGV liegt aktuell für das vergangene Jahr bei hohen 190. Dies wäre aus Sicht von Value-Investoren nicht lukrativ. Auf der anderen Seite gilt: Chartanalysten und Techniker sehen in den gegenwärtigen Konstellationen einen klaren und noch laufenden Trend!

