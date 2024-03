Palantir-Aktie: Doch eine Wende!

Palantir war zuletzt im laufenden sehr starken Aufwärtstrend plötzlich doch unter Druck geraten. Der KI-Wert hat sich aber am Montag dann am Ende erholen können und immerhin ein Plus von 1,5 % realisiert. Das ist relativ gut, denn damit eroberte der Titel auch die Marke von 22 Euro wieder. Das ist erfreulich für Investoren. Die Aktie war – eventuell – angegriffen worden, weil Analysten sich von ihren Kurseinschätzungen einfach nicht lösen wollen. Die sind negativ.

Palantir: Was kann die Aktie halten?

Analysten orientieren sich derzeit offenbar nicht am Trend. Sichtbar wird dies an der Hartnäckigkeit, mit der die Experten die Gewinne ignorieren. Seit Jahresanfang ging es – vor allem wegen der kürzlich publizierten Quartalsergebnisse – um 38 % aufwärts. Die Kursziele indes liegen bei weniger als 19 Euro. 12 bis 15 % Verlust wären demnach nicht überraschend. Immerhin gibt es dafür Gründe. Die Kurs-Gewinn-Verhältnis-Zahl ist mit gut 170 für das laufende Jahr sicherlich zu teuer. Denn Value-Investoren würden gerne im niedrigen 2stelligen Bereich investieren. Daher bleibt Palantir ein Drahtseilakt. Trägt hier nur der Trend den Trend weiter?

