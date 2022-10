PVA TePla AG: Ein Weltmarktführer mit attraktiver Bewertung

Weitere Suchergebnisse zu "PVA Tepla":

Als Ausrüster der Halbleiterbranche hat PVA TePla in den letzten Jahren eine dynamische Wachstumsphase durchlaufen. Allein zwischen 2017 und 2021 wurden die Erlöse um über 80 Prozent auf 155,7 Mio. Euro gesteigert und das EBIT von 3,0 auf 18,3 Mio. Euro versechsfacht.

Noch eindrucksvoller hat sich die Auftragslage entwickelt, die eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums noch auf Jahre hinaus erwarten lässt. Nachdem der Auftragseingang den Umsatz 2021 um den Faktor 2 überstiegen hat und auch im ersten Halbjahr um 30 Prozent über den Erlösen lag, belief sich der Auftragsbestand zur Jahresmitte auf 309 Mio. Euro.

Auf dieser Grundlage scheint die Fortsetzung des Wachstums von PVA TePla nicht unwahrscheinlich. Dies umso mehr, als die Entwicklung in den neuen Produktbereichen Siliziumkarbid und Diffusionsschweißen nach den jüngsten Vertriebserfolgen weiter an Dynamik gewinnen dürfte. Für gewisse Fragezeichen bezüglich des Wachstumstempos in den nächsten Jahren sorgt allerdings die Eintrübung der Rahmenbedingungen. Der hohe Auftragsbestand dürfte PVA TePla durch die aufziehende Rezession tragen, doch eine spürbare – zumindest vorübergehende – Abschwächung des Auftragseingangs mit entsprechenden Rückwirkungen auf das anschließende Wachstumspotenzial ist angesichts der sich nun häufenden Abschwungsignale auch aus dem Halbleitersektor inzwischen wahrscheinlicher geworden. Wir haben deswegen unsere Wachstumsannahmen für die nächsten Jahre vorsichtiger modelliert.

Trotz dieser Anpassung gehen wir aber weiterhin davon aus, dass PVA TePla auch in den kommenden Jahren den Wachstumskurs fortsetzen und die Margen moderat steigern kann. Auf dieser Basis sehen wir den fairen Wert nun bei 28,50 Euro je Aktie (bislang: 34,00 Euro) und damit weit oberhalb des aktuellen Kurses. Dieser ist unseres Erachtens zu stark von kurzfristigen Konjunktursorgen geprägt und spiegelt das Potenzial von PVA TePla nicht adäquat wider. Wir bekräftigen deswegen das bisherige Urteil „Buy“.

Quelle: SMC-Research



