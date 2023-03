PUMA mit langfristigem Short-Signal

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktien von PUMA SE befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 67,34 Euro vom 03. Februar in einem Abwärtstrend und sind dabei am heutigen Montag auch nach unten aus der Ichimoku-Wolke ausgebrochen. Damit wurde ein weiteres Short-Signal generiert und es deuten sich mittelfristig weitere Abgaben bei den Titeln an.

Die Aktien von PUMA befinden sich im klaren Abwärtstrend und zeigen sich aktuell erneut mit einer sehr bärischen langen schwarzen Tageskerze. Es könnte nun direkt zu einem Kursrutsch bis in den Bereich von 55,00 Euro kommen, wo sich die erste Unterstützung befindet. Erholungen sollten spätestens im Bereich des 10er-EMA auslaufen, bevor es dann weiter abwärtsgeht. Solange die Aktien von PUMA unter der Ichimoku-Wolke notieren, ist langfristig mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich 55,50 Euro möglich. Stopp 58,00 Euro. Kursziel 53,00 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

PUMA SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

57,00 // 57.80 // 58,00 Euro

Unterstützungen:

55,50 // 55,00 // 54,75 Euro

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DW7M3S

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,77 - 0,78 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

47,98 Euro

Basiswert:

PUMA SE

KO-Schwelle:

47,98 Euro

akt. Kurs Basiswert:

55,50 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

Hebel:

7,14

Kurschance:

http://www.boerse-frankfurt.de



Strategie für fallende Kurse



WKN:

DW96B3

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

0,82 - 0,83 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

63,34 Euro

Basiswert:

PUMA SE

KO-Schwelle:

63,34 Euro

akt. Kurs Basiswert:

55,50 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

53,00 Euro

Hebel:

6,64

Kurschance:

http://www.boerse-frankfurt.de