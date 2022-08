Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

PNE profitiert aktuell stark vom Ausbau des eigenen Windparkportfolios und den hohen Strompreisen. Im ersten Halbjahr konnten die Erlöse aus der Stromproduktion auf 34,7 Mio. Euro mehr als verdreifacht werden.

Mit einer Steigerung des Konzern-EBITDA um 31,4 Prozent auf 17,5 Mio. Euro befindet sich das Unternehmen auf einem guten Weg, die Zielspanne des Managements, die sich auf 20 bis 30 Mio. Euro beläuft, zu erreichen oder zu übertreffen. Wir gehen davon aus, dass das EBITDA am Ende um 25 Prozent über dem oberen Ende der Spanne liegt.

Auch für die Zeit danach sind die Wachstumsaussichten exzellent, was u.a. auf den rasanten Ausbau der Pipeline im Photovoltaikbereich zurückzuführen ist. Diese wurde im ersten Halbjahr auf 2,4 GWp glatt verdoppelt und zuletzt mit dem Erwerb der Mehrheit an dem spanischen Projektentwickler KOLYA (mit einer eigenen Pipeline von 1 GWp) weiter gestärkt.

Wir haben infolgedessen unsere mittel- und langfristigen Wachstums- und Margenschätzungen angehoben, womit sich der faire Wert von zuletzt 12,00 Euro auf 15,00 Euro erhöht hat.

Mit einem deutlichen Anstieg hat die Aktie auf die verbesserten Perspektiven bereits reagiert – die positive Entwicklung wurde jüngst auch durch die Aufnahme in den SDAX gekrönt. Auf dem aktuellen Niveau stufen wir den Titel als in etwa fair bewertet ein. Unser Urteil lautet daher weiterhin „Hold“.

Quelle: SMC-Research



