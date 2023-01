P2 Gold: Ein ereignisreiches erstes Quartal steht bevor

Wie bei vielen Goldexplorern liefen auch bei P2 Gold (WKN A2QCBZ / TSXV PGLD) im schwierigen Börsenjahr 2022 Unternehmens- und Kursentwicklung in völlig unterschiedliche Richtungen. Trotz einer deutlichen Ausweitung der bestehenden Ressource auf dem Gold- und Kupferprojekt Gabbs, gefolgt von positiven Ergebnissen metallurgischer Tests und immer wieder positiven Bohrergebnissen, sowohl von Gabbs als auch vom zweiten Projekt BAM, konnte sich die Aktie der gedrückten Stimmung des Sektors zuletzt doch nicht mehr entziehen. Angesichts des 2023 wieder deutlich freundlicheren Umfelds – sprich steigender Gold- und Kupferpreise – und einiger noch im ersten Quartal anstehender Meilensteine, glauben wir aber, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wieder einen genaueren Blick auf P2 Gold zu werfen.





Bohrung auf dem BAM-Projekt; Quelle: P2 Gold



Dabei beginnen wir mit dem Gold- und Kupferprojekt BAM, laut dem Unternehmen nicht nur die neueste Goldentdeckung im berühmten Goldenen Dreieck British Columbias, sondern auch ein „Company Maker in the Making“!



BAM verfügt laut P2 Gold über eine gute Infrastrukturanbindung, da z.B. die Zugangsstraße zum riesigen Galore Creek-Projekt von Newmont und Teck in nur 2 Kilometer Entfernung am Projektgebiet vorbeiläuft. In rund 35 Kilometern Entfernung östlicher Richtung verlaufen zudem der Highway 37 nach Alaska sowie die North West Transmission Line (Hochspannungsleitung).



P2 konzentriert sich auf BAM auf die Goldzone Monarch, die man 2020 durch geochemische Proben entdeckte und 2021 mit vier Bohrungen, die alle nahe der Oberfläche auf Gold stießen, bestätigte. Vergangenes Jahr dann führte das Unternehmen ein Bohrprogramm von 13.958 Metern verteilt auf 95 Bohrungen durch, wobei man immer wieder starke Ergebnisse melden konnte. Zuletzt erbohrte P2 Gold auf BAM 1,73 g/t Gold über 46,5 Meter – davon 11,0 Meter mit 3,70 g/t Gold –, 1,00 g/t Gold über 43,0 Meter – davon 4,5 Meter mit 1,85 g/t Gold – und 0,64 g/t Gold über 104,25 Meter – darunter 7,6 g/t Meter mit 1,65 g/t Gold.



Eine erste Ressource zu BAM will das Unternehmen noch im ersten Quartal vorlegen, was angesichts der besseren Stimmung im Goldsektor womöglich wieder Schwung in die Aktie bringen könnte. Insgesamt sieht P2 Gold für BAM das Potenzial auf nahe der Oberfläche gelegene Goldvererzung mit Vorkommen von 2 bis 4 Mio. Unzen! Spannend bei BAM ist jedoch vor allem das herausragende Potenzial auf eine noch größere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätte unterhalb der Goldzone Monarch, wobei die Ergebnisse der tief eindringenden geophysikalischen Untersuchungen voraussichtlich in diesem Quartal veröffentlicht werden. Die Planung für das Bohrprogramm 2023, das sich auf die Porphyrmineralisierung in der Tiefe sowie auf die Erweiterung der oberflächennahen Mineralisierung konzentrieren wird, ist bereits im Gange.



"Wir glauben, dass das diesjährige Bohrprogramm BAM als die nächste große Gold-Kupfer-Entdeckung im Goldenen Dreieck in den Fokus der Öffentlichkeit rücken wird", sagte Joe Ovsenek, President und CEO von P2.



Gabbs – Fortgeschrittenes Gold- und Kupferprojekt in Nevada



Das Gabbs-Projekt im US-Bundesstaat Nevada befindet sich bereits in einer weiter fortgeschrittenen Entwicklungsphase. P2 Gold hat hier bereits eine erste Ressourcenschätzung veröffentlicht, die sich auf 1,12 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie angezeigt, davon 650.000 Unzen Gold, beläuft sowie auf noch einmal 1,64 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie geschlussfolgert, davon 880.000 Unzen Gold.



P2 Gold sieht hier aber noch erhebliches Expansionspotenzial, da man bereits vier Vererzungszonen identifiziert hat, die alle sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe offen sind. Hinzu kommen weitere, oberflächennahe Ziele sowie ein Porphyrziel in der Tiefe. 2022 hatte das Unternehmen auf Gabbs ein weiteres, umfangreiches Explorationsprogramm durchgeführt, zu dem eine magneto-tellurische, geophysikalische Untersuchung, Kartierungen und Probeentnahmen aber auch ein rund 4.500 Meter umfassendes Bohrprogramm gehörten. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ist derzeit im Gange und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte dieses Jahres und, wenn alles glatt läuft, in diesem Quartal abgeschlossen werden.



Fazit: Die ersten drei Monate 2023 dürften für P2 Gold (WKN A2QCBZ / TSXV PGLD) äußerst ereignisreich werden. Das Unternehmen von CEO Joe Ovsenek will in diesem Zeitraum die BAM-Ressourcenschätzung und die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen, die das Potenzial von BAM in der Tiefe aufzeigen, und möglicherweise die PEA und Ressourcenschätzung von Gabbs präsentieren. Und auch auf BAM will man 2023 weiter bohren. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächsten Wochen und Monate. Sollte der Goldpreise weiter Stärke zeigen und die genannten Neuigkeiten von P2 Gold positiv ausfallen, hat das – nach wie vor natürlich riskante - Unternehmen unserer Ansicht nach gute Aussichten auf eine deutliche Erholung. Wir bleiben dran.



