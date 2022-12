Osisko Gold Royalties: jetzt in die Edelmetall-Rallye einsteigen?

Saisonalität beim Goldpreis spricht für steigende Kurse bis Mitte / Ende Februar. Osisko Gold Royalties (OR) mit Breakout Setup! Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: OR ISIN: CA68827L1013

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im Zuge der Erholung des Goldpreises stieg die Aktie von Osisko Gold Royalties in den vergangenen sechs Monaten um rund 15 Prozent. Nach einem Rücksetzer mit Test der 50-Tagelinie formiert sich nun eine Seitwärtsrange zwischen den gleitenden Durchschnitten. Auf Grund der Saisonalität beim Goldpreis halten wir bis Mitte / Ende Februar einen weiteren Kursanstieg bei diesem Wertpapier für relativ wahrscheinlich.

Chart vom 20.12.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 12.16 USD

Meine Expertenmeinung zu OR

Meinung: Als Royalty- und Streaming-Unternehmen mit Aktivitäten in Nord- und Südamerika profitiert Osisko von steigenden Rohstoffnotierungen ohne selbst Kosten für die Exploration, die Erschließung und den Betrieb einer zu Mine tragen. Stattdessen finanziert man Bergbauunternehmen im Austausch für einen Anteil am geförderten Gold, was mit weniger Risiken behaftet ist. Der Firmensitz ist im kanadischen Toronto. Die fundamentalen Zahlen bewegen sich im Auf und Ab des Goldpreises. Zuletzt lagen sie leicht über den Erwartungen.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über Widerstandslinie und den Stopp Loss unter dem Pivot-Tief vom Montag dieser Woche. Auf Grund des erwarteten positiven Momentums infolge der saisonalen Einflüsse halten wir gemäß der Measured-Move-Methode einen Kursanstieg in den Bereich von 14 USD für möglich. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 8. Februar. Wichtiger als diese sind aber die Notierungen beim gelben Edelmetall, so dass wir uns vorwiegend an den Charts orientieren und den Stopp Loss konsequent mitziehen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in OR.

Veröffentlichungsdatum: 17.12.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von