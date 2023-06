Osino Resources legt starke Machbarkeitsstudie für Goldprojekt Twin Hills vor

Der in Namibia aktive Goldexplorer Osino Resources (TSXV OSI / WKN A2NB4J), über den wir auf Goldinvest.de vor Längerem ebenfalls berichtet hatten – seit Ende August 2019, als die Aktie noch bei 0,83 CAD notierte –, legte jetzt die Ergebnisse einer endgültigen Machbarkeitsstudie zu seinem Goldprojekt Twin Hills vor.





Die Studie untersucht ein Szenario, in dem es um die Errichtung einer technisch einfachen, mit geringem Risiko behafteten Tagebaumine geht, die eine konventionelle CIL-Verarbeitungsanlage (carbon-in-leach) mit einer Kapazität von 5 Mio. Tonnen beliefert.



Laut Osino soll dieses Projekt einen Nettobarwert von 742 Mio. USD vor Steuern bei einem internen Zinsfuß (IRR) von 34% und einer Abzinsung von 5% schaffen. Nach Steuern, so das Unternehmen, beläuft sich der Nettobarwert auf 480 Mio. USD und der IRR auf 28% bei einer Abzinsung von ebenfalls 5%. Die Studie verwendet einen Goldpreis von 1.750 USD pro Unze, der damit rund 200 USD unter dem aktuellen Spotpreis liegt.

Bei einem solchen Goldpreis von 1.950 USD pro Unze, teilte Osino weiter mit, generiere das Twin Hills-Projekt einen Netto-Cashflow vor Steuern von knapp unter 1,5 Mrd. USD und zeige damit starke Margen, ein hohes Potenzial zur Cash-Generierung und eine große Wirtschaftlichkeit des Projekts auf.



Die Betriebsdauer von Twin Hills wird in der Machbarkeitsstudie auf 13 Jahre geschätzt, wobei die geplante Verarbeitungskapazität 5 Mio. Tonnen pro Jahr beträgt. Die Investitionskosten für das Gesamtprojekt werden dabei mit 365 Mio. USD veranschlagt. Die Amortisierungsdauer wird auf 2,2 Jahre geschätzt.



Laut CEO Heye Daun will man für das Projekt, das im produktiven Mineralgürtel Damara von Namibia liegt, bis Ende dieses Jahres eine voll finanzierte Entscheidung zur Errichtung einer Twin Hills-Mine erreichen.



