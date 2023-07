Optimismus für Gold steigt

Das Abwärtspotenzial beim Goldpreis scheint begrenzt zu sein. Große und kleine Spekulanten erhöhen ihre Long-Seite

Für Charttechniker gibt es bei 1.959 US-Dollar einen Widerstand. Bevor ein weiterer Preisausbruch nach oben stattfindet, könnte es noch einmal zu einem Rücksetzer kommen. Dabei befindet sich der nächste Widerstand bei 1.940 US-Dollar je Unze. Da darf der Blick auf die Fed nicht fehlen, wenn es um den Goldpreis geht. Bei der Frage, ob es noch eine Zinserhöhung geben wird, ist die Inflationsrate von Interesse. Und diese ist in den USA im Juni wieder deutlich nach unten gegangen. Die Verbraucherpreise sind im Vorjahresvergleich nur noch um drei Prozent angestiegen. Dies ist immerhin der niedrigste Stand seit über zwei Jahren. Am 26. Juli wird die Fed entscheiden. Im Moment ist der Leitzins mit fünf bis 5,25 Prozent so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr. Die Analysten sind geteilter Meinung. Manche gehen von weiteren Zinsschritten aus, andere sind der Ansicht, dass der Höhepunkt bereits erreicht ist und keine weiteren Zinsschritte mehr folgen. Und sollte der Zinserhöhungszyklus tatsächlich sein Ende gefunden haben, dann sollte es mit dem Goldpreis nicht nach unten, sondern nach oben gehen. So denkt beispielsweise die Commerzbank. Wenn die Fed also sich dann auf das Bekämpfen einer Rezession konzentriert, also die US-Realzinsen fallen, dann erhöht dies die Attraktivität des Goldes. Folglich hat die Commerzbank ihre Goldpreisprognose nach oben revidiert, für die nächsten zwei Quartale auf etwa 2.000 US-Dollar je Feinunze. Ein Preis über 2.000 US-Dollar wäre Ende des laufenden Jahres zu erwarten. Ein Investment in Goldunternehmen, die ja mit einem höheren Goldpreis an Wert gewinnen, wäre jetzt eine Option. Zu den erfolgreichen Produzenten gehört Karora Resources mit zwei Goldminen in Westaustralien. Das erste Quartal 2023 brachte mit fast 40.000 Unzen Gold 45 Prozent mehr Ausbeute ein als das Vorjahresquartal. In Quebec arbeitet Maple Gold Mines zusammen mit Agnico Eagle Mines an den Goldprojekten Joutel und Douay. Sehr gute Bohrergebnisse liegen vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/) und von Karora Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



