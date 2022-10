Okt,Experian: Trader sollten die Keilformation im Auge behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Experian":

Symbol: EXPN ISIN: GB00B19NLV48

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Experian-Aktie erreichte kurz vor dem Jahreswechsel 2021/22 ihr Allzeithoch, kam dann aber im Zuge der allgemeinen Marktschwäche unter die Räder, hat sich aber in den letzten Wochen in der Nähe der gleitenden Durchschnitte etablieren können. Die Keilformation mit der aktuelle Position am 20er-EMA könnte sofern der Gesamtmarkt mitspielt, ideal für einen Long-Einstieg sein.

Chart vom 20.20.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 2672.00 GBP







Meine Expertenmeinung zu EXPN

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Dublin bietet Lösungen an, die die Entscheidungsfindung von Privatpersonen, Unternehmen und Verwaltungen optimieren sollen. Der Bereich Kreditservice offeriert Informationen über die Zahlungsmodalitäten, Kreditwürdigkeit, laufende oder abgeschlossene Kredite sowie Personalien von Konsumenten wie auch Firmendaten wie Eigentümerstruktur, Zahlungsmoral und Finanzstatus. In Krisenzeiten ist so etwas gefragt! Die relativ stabile Umsatz- und Gewinnentwicklung in den letzten Jahren zeigt, dass das Angebot bei den Kunden ankommt. Langfristig orientierte Investoren erfreuen sich an der Steigerung der Dividendenzahlungen.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir den Trigger über der letzten Tageskerze, den Stopp Loss mit etwas Sicherheitsabstand darunter. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 11.August. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in EXPN.

Aussicht: BULLISCH

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2022

